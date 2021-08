Avertismentul ONU privind schimbările climatice. Ne așteaptă schimbări catastrofale

Schimbările climatice vor avea consecinţe „catastrofale” pentru lume, a avertizat liderul următoarelor discuţii pe tema climei, găzduite de Organizaţia Naţiunilor Unite, conform CNN.

„Nu cred că există un alt cuvânt pentru asta”, a declarat Alok Sharma, ministrul britanic responsabil cu cea de-a 26-a Conferinţă a ONU privind schimbările climatice (COP26), pentru ziarul The Observer, avertizând că discuţiile anuale, care vor avea loc în Glasgow, Scoţia, în noiembrie, ar fi printre ultimele şanse de a limita încălzirea globală şi de a salva vieţi.

„Acesta va fi cel mai puternic avertisment de până acum asupra modului în carre comportamentul uman accelerează în mod alarmant încălzirea globală şi de aceea COP26 trebuie să fie momentul în care obţinem acest lucru. Nu ne putem permite să aşteptăm doi ani, cinci ani, 10 ani – acum este momentul „, a spus el.

Comentariile lui Sharma au venit cu o zi înainte ca Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) să lanseze ultima sa evaluare, care va oferi probabil cea mai concludentă analiză de până acum asupra schimbărilor climatice provocate de om.

IPCC – autoritatea ştiinţifică globală privind schimbările climatice – a avertizat într-un raport special din 2018 că lumea trebuie ca până în 2030 să îşi reducă drastic dependenţa de combustibilii fosili şi să împiedice planeta să atingă pragul crucial de creştere a temperaturilor medii cu 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial.

Dincolo de acest punct există riscuri de secetă extremă, incendii şi inundaţii, iar penuria de alimente va creşte dramatic.

„Vedeţi zilnic ce se întâmplă în întreaga lume. Anul trecut a fost cel mai fierbinte înregistrat, ultimul deceniu este cel mai fierbinte deceniu înregistrat”, a spus Sharma.

Numai în această săptămână au avut loc incendii severe în Grecia, Turcia, Siberia şi Statele Unite, în timp ce inundaţiile masive au făcut ravagii în anumite zone din Europa şi Asia în ultimele săptămâni.

O vară cu temperaturi record în sudul Europei a declanşat incendii devastatoare care au ars păduri, case şi au distrus infrastructura din Turcia până în Spania. Şi în această vară, inundaţiile devastatoare din Europa de Vest au înghiţit case şi străzi şi au luat zeci de vieţi.

„Nu cred că am depăşit momentul, dar cred că ne apropiem periculos de momentul în care am putea-o face, Vom vedea [din IPCC] un avertisment foarte, foarte clar că, dacă nu acţionăm acum, din păcate nu vom mai avea timp”, a declarat Sharma pentru The Observer.

Multe ţări s-au angajat să devină neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până la mijlocul secolului şi câteva dintre cele mai mari economii ale lumii, inclusiv SUA, Uniunea Europeană, Regatul Unit şi Canada, şi-au revizuit obiectivele de reducere a emisiilor pe termen scurt.