The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”.

Numele tinerei la naștere a fost ANA MARIA FLOREA, fiind născută la data de 3 noiembrie 1993 în Râmnicu Vâlcea. La vârsta de un an a fost adoptată în Italia de o familie minunată. A fost născută prematur, motiv pentru care a rămas în spitalul din Râmnicu Vâlcea pentru o perioadă de câteva luni.

„Sunt aici printre voi, în căutarea mamei mele despre care știu că se numea atunci MARIA CRISTINA FLOREA. Când m-a născut, avea 20 de ani și mai avea încă o fetiță cu 3 anișori mai mare ca mine pe nume PLOȘNIȚĂ DENISA MARIA. Surioara mea pe atunci se afla în grija bunicilor din partea mamei în comuna BĂBENI, judetul VÂLCEA. Despre tatăl meu știu că era mai mic decât mama cu un an, că se numea BRICHISALĂ FLOREA și că locuia și el tot în BĂBENI, județul VÂLCEA. Îmi doresc atât de mult să o găsesc măcar pe mama, să o cunosc și să-i vorbesc, să-i mulțumesc că mi-a dat viață și mai mult decât atât că mi-a dat posibilitatea de a avea o viață frumoasă alături de cei care au decis să mă iubească, părinții mei minunați. Întotdeauna am simțit în sufletul meu o legătură strânsă cu mama care mi-a dat viață, deși am avut o copilărie fericită și o viață frumoasă, simțeam că în sufletul meu lipsește ceva, de fapt simțeam că îmi lipsește ea”, este mesajul tinerei.

