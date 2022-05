În urmă cu un an, polițiștii și procurorii „spărgeau” una dintre cele mai mari găști de traficanți de droguri din Sibiu din ultimii treizeci de ani. Nu mai puțin de 38 de percheziții domiciliare s-au făcut în 21 aprilie 2021, fiind arestate preventiv 19 persoane și alte trei primind control judiciar. Printre cei reținuți atunci se aflau și copiii unor afaceriști sibieni, dar și Robi din Terezian, cunoscut pentru crima de pe strada Daliei, el fiind unul dintre capii rețelei care instrumenta totul chiar din penitenciar. Acum, la un an distanță de la perchezițiile respective, unsprezece dintre cei nouăsprezece inculpați au scăpat basma curată. Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au dispus suspendarea executării pedepsei cu închisoarea, aceștia fiind puși sub supraveghere, în stare de libertate.

Nu mai puțin 19 persoane, printre care și o femeie, dar și Robi din Terezian au fost arestați preventiv în ultimul an în cadrul celui mai mare dosar de droguri al Sibiului ultimilor treizeci de ani. Cu toții au fost acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri. Unii dintre ei au și porecle, la fel cum se obișnuiește în Mafia italiană: Flocu, Mutu, Ciocu, Johnny, Babahulea sunt doar câțiva dintre ei.

Potrivit sentinței din data de 5 mai 2022, care este definitivă, unsprezece dintre cei nouăsprezece inculpați au fost eliberați. Aceștia își pot relua viața după ce, timp de un an, au fost arestați preventiv.

Murășan Dan Andrei, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactiv în formă continuată ar fi avut de executat o pedeapsă de 1 an și 2 luni închisoare. În cazul lui, magistrații au dispus suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Pe toată această perioadă, el este obligat să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune Cluj și, printre altele, să execute muncă în folosul comunității în cadrul Primăriei Turda sau în cadrul Primăriei Câmpia Turzii pe o perioadă de 90 de zile.

Oltean Dragoș Petru, cercetat pentru infracțiunea de efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată, ar fi trebuit să stea după gratii 2 ani și 2 luni. În cazul lui s-a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere trei ani, astfel că a fost eliberat, fiind obligat să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune Sibiu și să presteze muncă în folosul comunității la Primăria Cisnădie sau la Primăria Sibiu timp de 90 de zile.

Vass Atilla Daniel, cercetat pentru aceleași infracțiuni, ar fi avut de executat cu pedeapsă de 2 ani și 3 luni închisoare. Și el a fost eliberat, fiind dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata a trei ani. Și el va trebui să presteze muncă în folosul comunității la Primăria Cisnădie sau la Primăria Sibiu.

În cazul inculpatului Lascu Gheorghe Emanuel instanța a dispus suspendarea executării pedepsei de 2 ani și 4 luni închisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. Pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul CPECA Sibiu sau în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu, pe o perioadă de 90 de zile.

Inculpatul Boian Liviu Mihai a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. A fost menținută însă pedeapsa stabilită pentru infracțiunea de trafic de droguri de risc în formă continuată. Instanța a decis suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare, fiind pus sub supraveghere timp de 3 ani și 6 luni. Timp de 90 de zile, el va trebui să presteze muncă în folosul comunității în cadrul Primăriei Municipiului Mediaș sau în cadrul DGASPC Sibiu, Centrul De Recuperare și Reabilitare Pentru Persoane Cu Handicap Mediaș.

Instanța a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate inculpatului Cristea Alexandru Bogdan, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni. El va presta muncă neremunerată fie în cadrul Primăriei Mediaș, fie în cadrul Protopopiatului Mediaș.

Totodată, s-a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante de 2 ani și 4 luni închisoare aplicate inculpatului Jasko Ervin Agoston sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni. Și el a fost eliberat, iar timp de 90 de zile va face muncă în folosul comunității în Cluj-Napoca.

Dușe Sorin Daniel era cercetat pentru efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată, având de executat o pedeapsă de 2 ani și 2 luni închisoare. Magistrații au dispus și în cazul lui suspendarea executării pedepsei cu închisoarea, el fiind pus sub supraveghere pentru 3 ani și 6 luni. El e obligat să presteze muncă în folosul comunității la primăria Sibiu sau la Șelimbăr.

Inculpatul Mitrea Alexandru Nicolae, cercetat pentru aceeași infracțiune ca inculpatul Dușe, ar fi trebuit să execute o pedeapsă de 2 ani și 2 luni închisoare. Și el s-a întors acasă la prieteni și familie, fiind pus sub supraveghere timp de 3 ani și 6 luni. Timp de 90 de zile va trebui să lucreze fără să fie plătit la Primăria Cristian sau la Protopopiatul Săliște.

Mikloș Dan, cercetat pentru infracțiunea de constituirea a unui grup infracțional organizat, ar fi avut de executat o pedeapsă de 1 an și 8 luni închisoare. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei, fiind pus sub supraveghere 2 ani și 6 luni. El va avea de ales între Spitalul Județean Sibiu și Primăria Sibiu pentru a presta muncă în folosul comunității.

În acest dosar, Avram Robert Gabriel, zis și Robi din Terezian, cel care și-a ucis prietenul în urmă cu câțiva ani, și care mai este cercetat în alt dosar pentru trafic de droguri, va avea de executat o pedeapsă de 5 ani și 2 luni închisoare pentru tentativă la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, tentativă la infracțiunea de trafic internațional de droguri de mare risc și constituirea unui grup infracțional organizat.