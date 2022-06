A fost o zi importantă pentru toți elevii care au absolvit clasa a VIII-a. Emoționați, aceștia au intrat, marți, în sălile de examen, în așteptarea subiectelor primei probe a Evaluării Naționale. Deja familiarizați cu atmosfera de la simulări, tinerii spun că examenul nu a fost extrem de greu și că, dacă erai atent, ai fi putut lua o notă mare cu ușurință.

Elevii care au absolvit clasa a VIII-a au susținut, marți, prima probă de la Evaluarea Națională 2022, cea de Limba și literatura română. Examenul a început la ora 09:00, atunci când aceștia au primit broșura cu subiectele. Timp de două ore, tinerii au stat în sălile de examen, acolo unde au dat tot ce-i mai bun, concentrându-se să ia note mari.

La primul punct, elevii au primit un fragment din „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran, iar la al doilea punct, un text din „Frânturi din viața lui Delavrancea” de Cella Delavrancea. Aceștia au trebuit să stabilească care dintre enunțurile enumerate sunt corecte, să răspundă la câteva întrebări pe baza textelor date și să identifice o trăsătură a unui personaj din fragment pe care să o ilustreze în câteva enunțuri. Pe lângă acestea, elevii au trebuit să argumenteze dacă „este plictisitor să vizitezi de mai multe ori un loc”, dar și să asocieze fragmentul dat din „Toate pânzele sus” cu un alt text studiat la clasă sau din lectura suplimentară. Următorul punct a cuprins cerințe care s-au concentrat pe gramatica studiată la clasă. La subiectul al doilea, elevii au avut de redactat un text narativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinte cea mai frumoasă întâmplare dintr-o vacanță imaginară din care tocmai ce s-au întors.

Elevii sibieni: „A fost mai ușor decât la simulări”

Elevii sibieni s-au pregătit temeinic pentru examene și, deși au avut emoții când au intrat în sală, odată ce proba a început, au scăpat de ele. Subiectele au fost mai ușoare decât la simulări, zic ei.

„M-am descurcat. Nu a fost mai greu decât la simulări ci, din contră, mi s-a părut mai ușor. Am primit un fragment din <<Toate pânzele sus!>> pe care a trebuit să îl asociem cu un alt text studiat. Am ales <<Prietenii copilăriei mele>> de Wilson Rawls, fiindcă în ambele era vorba despre relația om-animal, despre prietenia dintre om și câine. La subiectul al doilea am avut de făcut o compunere narativă. Nu mi s-a părut greu și sper să iau o notă bună. Acum aștept și proba la matematică de joi”, spune Luca, elev la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Emoții la subiectul al doilea

La prima vedere, elevilor li s-a părut că subiectul al doilea ar fi cel mai greu, însă atunci când au început să scrie și să-și lase imaginația să curgă pe hârtie, cuvintele au căpătat sens. „La început am avut puține emoții, dar când am primit subiectele au trecut. A fost mult mai ușor decât la simulare. Cel mai greu mi s-a părut subiectul al doilea, deoarece nu mi-a venit din prima ideea pentru compunere. Sper să iau un 9,50”, spune Rareș, elev la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Elevii spun că, pentru a reuși să obții rezultate bune la evaluare, este necesar să înveți în toți cei patru ani de studiu. Nu s-au culcat pe o ureche și au fost constanți, iar asta se va reflecta și în notele pe care le vor lua. „Am avut emoții la început, dar după ce am văzut subiectul m-am liniștit. Din punctul meu de vedere a fost mai ușor decât la simulare. Nu au existat capcane sau cerințe care să ne încurce. Subiectul al doilea a avut o mai mare dificultate, dar sper să iau un 9,40-9,50”, spune Daria, elevă la „Goga”.

După proba la Limba română, joi, 16 iunie, urmează cea la matematică, iar vineri, 17 iunie, cea de Limbă maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 23 iunie 2022, până la ora 14.00, iar cele finale, după contestații, în 30 iunie. Media la Evaluarea Națională contează în proporție de 80% pentru admiterea la liceu.