Mii de bărbați ruși de vârsta încorporării încercau astfel să părăsească țara încă din cursul serii de miercuri, la puțin timp după anunțul referitor la mobilizarea parțială. „Nu veau să fie carne de tun”, a declarat pentru The Moscow Times, sub anonimat, un bărbat din Moscova în vârstă de 30 de ani, potrivit digi24.ro.

Traficul prin granița dintre Finlanda și Rusia s-a intensificat peste noapte, potrivit oficialilor finlandezi, după anunțul Kremlinului privind o mobilizare parțială miercuri, relatează CNN, potrivit Mediafax.

Aproximativ 4.824 de ruși au sosit miercuri în Finlanda prin granița de est a țării, a declarat șeful pazei de frontieră finlandeze pentru afaceri internaționale, Matti Pitkaniitty, într-un mesaj pe Twitter, o creștere cu 1.691 față de aceeași zi a săptămânii trecute.

Cu toate acestea, Pitkaniitty a continuat că numărul persoanelor care au trecut frontiera miercuri a fost mai mic decât într-un weekend normal.

Traficul de frontieră joi dimineață a rămas aglomerat, a adăugat joi într-un tweet Garda de Frontieră din sud-estul Finlandei.

Miercuri, ministrul apărării, Antti Kaikkonen, a declarat că Finlanda monitorizează îndeaproape situația din Rusia.

Un birou de recrutare al armatei ruse din Nijnîi Novorod (la 440 kilometri est de Moscova) a fost atacat cu un cocktail Molotov în cursul nopții de miercuri spre joi. Autoritățile au spus că atacul a provocat „daune minore” la un cabinet stomatologic aflat în clădirea în care se afla și centrul de recrutare. Un al centru de recrutare din Sankt Petersburg a fost de asemenea incendiat, Intrarea unei clădiri a administrației locale din orașul Toliatti, aflat la 1.000 kilometri est de Moscova, a fost de asemenea cuprinsă de flăcări, în urma unui atac similar cu un cocktail Molotov.

