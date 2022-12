O mămică din Sibiu încearcă cu disperare să îi găsească bicicleta fiului ei. Aceasta a fost furată, săptămâna trecută, dintr-o scară de bloc de pe Aleea Infanteriștilor. Femeia a depus plângere la poliție și, în paralel, își face singură propria investigație, bănuind că hoțul a scos-o deja la vânzare.

Un copil din Sibiu a primit, în vara acestui an, o bicicletă cadou de la părinții lui. Săptămâna trecută însă, aceasta a fost furată din scara blocului în care locuiesc. „Bicicleta a fost furată săptămână trecută, joi sau vineri. Este vorba despre un model BMX, de culoare portocalie. I-am cumpărat-o în vară fiului nostru, a fost scumpă și am băgat și alți bani în ea pentru reparații. Bicicleta era în scara blocului în care locuim, pe Aleea Infanteriștilor. Din păcate nu era asigurată, fiindcă în bloc pot intra doar locatarii pe bază de cartelă. Noi am observat abia sâmbătă că nu mai este acolo, deoarece, în mod normal, intrăm în bloc pe ușa din spate. Când am realizat că a fost furată, am mers la poliție să declarăm furtul”, spune proprietara bicicletei.

Oamenii au făcut plângere la poliție, dar fiindcă bănuiesc că hoțul a scos-o deja la vânzare, au luat la puricat site-urile cu anunțuri. „Eu m-am uitat pe OLX și am găsit la vânzare o bicicletă asemănătoare. Știu sigur că este cea a fiului nostru, chiar dacă aceasta este vopsită cu negru. În unele locuri, se poate observa portocaliul inițial. Cel care a furat-o cu siguranță a vopsit-o. Anunțul a fost postat duminică. Nu știu încotro să mă mai duc și unde să mai verific. Bicicleta fiului are un defect de care știm doar noi, iar ca să o repari costă mult. De aceea, dacă aș vedea-o, aș recunoaște-o”, a mai spus femeia.

Polițiștii sibieni au demarat cercetări în acest caz pentru a-l găsi pe hoț și pentru a recupera bicicleta. „În referire la acest incident, vă comunicăm faptul că, la nivelul Secției Nr. 1 Poliție Urbană Sibiu, este înregistrată o plângere care face obiectul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.