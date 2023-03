Proiectul de amploare destinat sibienilor, Arena Universitară – Complexul Sportiv al ULBS se află în stadiul în care se analizează parametrii tehnico-economici, iar mai apoi urmează să fie trimis comisiilor interministeriale. Investiția se ridică la suma de peste 70 milioane de euro.

Rectorul Sorin Radu în cadrul conferinței de presă de vineri, 31 martie, a vorbit despre stadiul proiectului Arena Universitară. Studiul de fezabilitate a fost validat la sfârșitul anului trecut, în prezent, documentația se află în lucru, urmând ca analiza parametrilor tehnico-economici să fie trimisă comisiilor interministeriale. „Fiind un obiectiv de investiții cu valoare consistentă, decizia nu este doar a unui ministru, ci a unei comisii interministeriale. Noi așteptăm și facem cât ne stă în putere să împingem de jos în sus acest proiect și să se finalizeze această analiză a parametrilor tehnico-economici, tocmai pentru a intra pe masa Guvernului și a se lua o decizie”, spune rectorul ULBS, Sorin Radu.

Citește și: Stadiul proiectului sălii de 5.000 de locuri a ULBS de la Șelimbăr – „Avem speranțe că lucrările se vor demara în anul 2023”

„Există o presiune pe noi, pe universitate”

Rectorul a vrut, de asemenea, să clarifice faptul că proiectul este unul de amploare, care depășea posibilitățile financiare ale universității, din acest motiv fiind depus la Compania Națională de Investiții.

„Obiectivul de investiție nu este al universității. A fost propus pe Agenda CNI -ului, tocmai pentru că nu am gândit acest obiectiv ca fiind unul strict al universității. Fiind o nevoie la nivel județului, am gândit un proiect care să acopere parțial aceste nevoi. Așa s-a ajuns la o investiție care depășea posibilitățile financiare ale universității. Dacă ar fi fost să ne asumăm un obiectiv de investiții de două, cinci, șase milioane de euro, ni l-am fi asumat, dar cum proiectul a fost gândit la o scară mai mare și a fost încredințat de factorii de decizie din acel moment, am depus acest proiect la CNI. Există o presiune pe noi, pe universitate în sensul că atunci când am primit, prin hotărâre de guvern, terenul, precizarea era că termenul de realizare al obiectivului era de cinci ani”, spune rectorul universității.

Spațiu sportiv cu peste 5.000 de locuri

În luna aprilie 2020, prin Hotărâre de Guvern, terenul pe care se va construi Arena Universitară a fost primit în administrare de ULBS din partea Ministerului Apărării Naționale – AFT Sibiu. În luna septembrie a anului 2020 a fost depusă nota conceptuală a proiectului la Compania Națională de Investiții, iar în luna noiembrie a aceluiași an proiectul propus de ULBS a fost cuprins în lista sinteză a CNI.

Conform studiului de fezabilitate, Arena Universitară – Complexul Sportiv al ULBS va avea o suprafață construită la sol de 15.396,60 mp (pe un teren în suprafață totală de 31.011 mp), cu un regim de înălțime de S+P+2E. Complexul este un spațiu sportiv multifuncțional cu o capacitate de 5016 de locuri, având ca destinație derularea de activități didactice, sportive, științifice, culturale etc.

Citește și: VIDEO FOTO – ULBS ridică un mega complex sportiv la Șelimbăr – Sala cu 5.000 de locuri și investiție de 70 milioane euro

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News