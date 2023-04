Unul dintre cei mai talentați atacanți români din Liga 1, Daniel Paraschiv l-a impresioat chiar și pe fostul său antrenor, Vasile Solomon de la Viitorul Ghimbav.

”Enorm mă bucură, normal! Și nu e singurul. Sigur, el a ajuns la cel mai înalt nivel, dar din pleiada de jucători cu care am lucrat sunt mândru de foarte mulți și repet sunt mulți copii și juniori care nu au făcut fotbal, dar au terminat o facultate, au făcut un masterat, sunt cetățeni de onoare ai patriei. Dar vorbind strict fotbalistic, sigur îmi crește inima când văd că a ajuns la nivelul acesta”.

Nu întâmplător, jucătorul lui Hermannstadt, cu care este neînvins în play-out, este al patrulea golgheter al campionatului, cu 13 goluri (la care se adaugă 3 pase decisive) în 35 de apariții. Punctăm pe acastă cale faptul că cele 13 reușite sunt și primele pentru Paraschiv în primul eșalon, scrie ClujLive.

Încă o dată, Vasile Solomon e încrezător că Paraschiv poate ajunge la un nivel mult mai mare: “Îl văd mai departe, pentru că știu că este un tânăr foarte dornic (de a realiza performanțe – n. red.). Are foamea de a da goluri, numai la asta se gândește. Am înțeles că are oferte, este văzut de alții, îi doresc tot binele din lume! Sper să nu fie accidentat, sunt convins că va ajunge la o echipă care va încerca să pună mult mai mult (în valoare – n. red.) calitățile lui, să aducă mingea mai rapid, mai revigorant și să creeze mai multe ocazii de gol. Daniel Paraschiv va exploda la nivel mondial, dacă are șansa asta, să facă pasul, să ajungă la o echipă de genul acesta, dar chiar și în România sunt 2 sau 3 echipe care pot face asta, nu mai vorbesc în străinătate. El este un marcator, pentru că asta i-a plăcut de mic, l-am încurajat să marcheze, i-am dat libertate. Îi place golul și el, ca educație și comportament, este un tip pozitiv. De aceea, sunt foarte mândru. Îi doresc foarte mult să reușească”.

