Doi absolvenţi ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Ilie Micu” din Sibiu, elevi ai renumitei interprete Mariana Anghel, Tin Vasilescu (judeţul Sibiu) şi Natalia Rusu (judeţul Alba) au câştigat zilele acestea premii importante la unele dintre cele mai mari festivaluri de folclor din ţară.

“Un adevărat sentiment de mândrie mă încearcă, azi, când elevi excepţionali ai Scolii Populare de Arte şi Meserii “Ilie Micu” din Sibiu au câștigat zilele acestea, premii importante pentru cariera lor, premii importante pentru dascălii lor, care vin cu o încununare a muncii de câțiva ani: Tin Vasilescu, Natalia Rusu, Bianca Creţu. Tin Vasilescu a câştigat Trofeul Festivalului “Potcoava de Aur” de la Bucureşti, Natalia Rusu a obţinut Premiul Special la Festivalul “Lucreţia Ciobanu” de la Sibiu, unde, Bianca Creţu a fost preferata publicului, primind Premiul de popularitate, în urma voturilor exprimate de publicul prezent în sală. Vă felicit din toată inima, dragii mei! Succes în cel mai frumos drum pe care vi l-aţi ales! Felicitări, Mariana Anghel! Felicitari, Cosmin Verde!”, a declarat directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, Alina Pinca.

Profesoară de canto muzică populară la Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, Mariana Anghel i-a felicitat pe cei doi elevi ai săi, premiaţi recent: „Sunt tare mândră de aceşti tineri valoroşi, care s-au format în cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Ilie Micu” din Sibiu. Natalia Rusu a obţinut Premiul Special în cadrul Festivalului „Lucreţia Ciobanu” şi Tin Vasilescu, Trofeul Festivalului „Potcoava de Aur”.

Dan Constantin Vasilescu este student în anul IV la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii “Ilie Micu” din Sibiu. Născut în Agnita, pe Valea Hârtibaciului, Tin Vasilescu a reuşit vineri, să obţină primul mare premiu din cariera sa, Trofeul Festivalului “Potcoava de aur” la București.

„Vin din orașul Agnita, de pe Valea Hîrtibaciului, din mijlocul României, un loc plin de bogăție folclorică și locul în care am crescut și care mi-a oferit muzica care îmi este cea mai dragă. Muzica populară mi-a fost alături din copilărie, am crescut iubind și cântând muzica populară, de aceea, fiecare pas pe care l-am făcut în acest domeniu a venit firesc și am îmbrățișat mereu ceea ce muzica a adus cu imensă bucurie. Cred din toată inima că darul de a cânta este de la Dumnezeu și înainte de toate, mulțumirile pentru fiecare succes în muzică se cuvin a le îndrepta către Dumnezeu. Seara aceasta mi-a adus cel mai important premiu obținut până acum, respectiv Trofeul Festivalului “Potcoava de aur”, a mărturisit Tin Vasilescu.

Tin Vasilescu a fost premiat la Bucureşti în prezenţa maestrului Nicolae Botgros şi a avut şansa să cânte pe una din cele mai importante scene din România, acompaniat de apreciata orchestră „Lăutarii”.

„Este primul trofeu obținut iar sentimentele sunt unice, mărturisesc că nici nu am știut cum să reactionez însă primul gând a fost acela de a mulțimi lui Dumnezeu si tuturor celor care mi-au fost alături în fiecare moment, logodnicei, familiei, prietenilor si nu în ultimul rând profesorilor pe care i-am avut, unde un loc aparte îl ocupă doamna Mariana Anghel și toată echipa Școlii Populare “Ilie Micu”, în frunte cu doamna Alina Pinca. Am luat decizia de a participa la acest festival din dorința de a-l putea cunoaște pe maestrul Botgros și de a cânta cu Orchestra “Lăutarii”, pentru ca acum să am onoarea de a-mi fi înmânat marele premiu chiar maestrul Nicolae Botgros. Este în mod clar un moment marcant pentru care nu pot decât să mulțumesc”, a mai spus Tin Vasilescu.

