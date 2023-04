Lipsită de aportul lui Blumbergs și Uță, BC CSU Sibiu a cedat vineri, la Oradea în deschiderea seriei din semifinalele Ligii Naționale, scor 61-94.

Antrenorul CSU Sibiu și-a exprimat gândurile după primul joc de la Oradea, pe pagina de facebook a clubului. Tehnicianul se aștepta la acest deznodământ, ținând cont de problemele medicale din lot, dar și de consumul mare de energie din sfertul cu CSO Voluntari, în care s-au jucat cinci meciuri la intensitate maximă.

„Nu este surprinzător pentru noi modul în care a decurs primul meci de la Oradea. Ne-am pregătit pentru acest duel, dar seria din sferturi și-a pus amprenta. În plus, ne-au lipsit doi jucători și alții au unele probleme medicale. Acestea sunt posibilitățile pe care le avem în momentul de față. Nu sunt supărat în urma acestui joc. Am avut și momente bune, iar în unele situații ofensiva noastră a arătat bine. Am ratat unele aruncări deschise și în unele situații nu am putut să marcăm. Avem totuși o talie mai mică sub panou prin lipsa celor doi jucători. Oradea a făcut un meci bun, a înscris și în urma unor aruncări mai dificile. În câteva rânduri a reușit să marcheze în ultima secundă de atac și toate aceste aspecte au dus la diferența mare de pe tabelă. Cu puțin noroc de partea noastră, înfrângerea ar fi putut să fie la o diferență mai mică” a spus Tomas Rinkevicius.

Toți jucătorii trecuți pe foaia de joc de către sibieni au evoluat în acest meci, doi fiind juniori de la echipa a doua, pentru a completa lotul. Meciul doi va avea loc duminică, 30 aprilie, tot în Oradea Arena, de la ora ora 20.00.

