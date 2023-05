Daniela Cîmpean este președintele Consiliului Județean Sibiu din anul 2016, ea câștigând alegerile anterioare cu peste 50% din voturi. Întrebată dacă își dorește să candideze pentru un al treilea mandat în fruntea județului, Cîmpean a precizat că ar putea să își mai aloce încă patru ani pentru a face „alte lucruri pentru sibieni”

Întrebată dacă va mai candida pentru președinția Consiliului Județean, Daniela Cîmpean a răspuns că decizia va veni din partea Biroului Permanent Județean, însă simte că poate să își aloce încă patru ani din viață pentru a continua proiectele pentru sibieni.

„Sunt multe lucruri care sunt de luat în calcul până la momentul respectiv. Este nevoie de o decizie a Biroului Permanent Județean, de o agreare la nivel național. E vorba despre voința mea, nu se știe (…). Pot să vă spun că am simțit că la Consiliul Județean am făcut, cu echipa pe care mi-am format-o, lucruri care au făcut diferența și că am simțit că efortul a fost concretizat în lucruri bune pentru sibieni și simt că aș putea să îmi mai aloc patru ani din viață pentru a putea face și alte lucruri pentru sibieni”, a spus Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

