Promenada Sibiu demarează astăzi, 15 mai, cea de-a treia ediție a campaniei PROMENADA INIMILOR și se alătură eforturilor de strângere de fonduri ale Fundației „Un Copil, O Speranță”, pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități, în efortul lor de furnizare a serviciilor de terapie pentru copiii cu handicap psiho-neuro-motor, cu elemente din spectrul autist, sindrom Langdon Down sau boli rare din județul Sibiu.

În cadrul campaniei, care se desfășoară în perioada 15 mai – 15 iunie, clienții centrului comercial vor putea contribui la strângerea fondurilor necesare activității Fundației „Un Copil, O Speranță”, furnizor de servicii sociale care oferă servicii adaptate pentru integrare socială, şcolară şi viață independentă în Complexul de Servicii pentru Dizabilitate. Terapiile oferite de fundatie sunt complexe şi se desfășoară pe toate ariile de dezvoltare a copilului: cognitivă, de comunicare, motorie, de integrare senzorială, de dezvoltarea abilităţilor de viață independentă, de relaxare, de socializare.

Mai mult decât atât, Fundația „Un Copil, O Speranță” își îndreaptă atenția şi spre părinţii copiilor speciali și le oferă acestora ședințe de consiliere specializată şi de psihoterapie individuală sau de grup. Cu ajutorul acestor ședințe săptămânale, părinții vor şti cum să acționeze, la domiciliu, adaptat nevoilor copilului și primesc sprijinul necesar atât în acceptarea diagnosticului copilului, cât şi pentru depăşirea unor situaţii de criză ivite în relaţia cu copilul, în cuplu sau în alte medii sociale.

„În fiecare copil pe care îl sprijinim vedem un univers plin de posibilități și un zâmbet care merită să fie protejat. Alături de Promenada Sibiu, prin campania PROMENADA INIMILOR, facem tot ce ne stă în putință pentru a aduce lumină în viețile acestor mici eroi și ale familiilor lor. Fiecare donație contează, fiecare gest de bunătate face diferența”, spun reprezentanții Fundației „Un Copil, O Speranță”.

Împreună pentru comunitate

Pe toată perioada campaniei, la cumpărături de minimum 100 de lei, scanate în aplicația SPOT, Promenada Sibiu donează 20 lei către Fundația „Un Copil, O Speranță”.

Centrul comercial își încurajează clienții să se alăture cauzei #PROMENADAINIMILOR prin intermediul cumpărăturilor personale. Mecanismul campaniei este simplu: clienții Promenada Sibiu înscriu în aplicația SPOT orice bon de cumpărături din centrul comercial, în valoare de minimum 100 lei, iar la Info Point primesc Broșa Donatorului, în semn de mulțumire pentru donația realizată. Broșa are forma unei inimi și este realizată din ceramică, după tehnica origami.

„În spiritul solidarității și al empatiei, Promenada Sibiu își unește forțele cu Fundația «Un Copil, O Speranță». În cadrul campaniei PROMENADA INIMILOR, fiecare cumpărătură înseamnă o speranță în plus pentru copiii cu dizabilități. Îi invităm pe sibieni să ni se alăture pentru ca împreună să putem transforma comunitatea noastră într-o mare inimă care bate pentru aceștia”, spun reprezentanții Promenada Sibiu.

Grădina Faptelor Bune

An de an, campania beneficiază de decoruri creative și inedite în centrul comercial. Așa cum primăvara aduce cu ea noi începuturi, renașterea naturii și optimism, așa și în Promenada Sibiu se decorează o grădină inedită în zona intrării (proximitatea magazinelor ZARA și H&M), precum și la etajul 2 (zona Hug the Plate), pentru a atrage atenția asupra mesajului de responsabilitate socială și promovarea cauzei locale, dar și pentru a oferi ocazia clienților de a lăsa mesaje pe inimi de carton, care vor fi folosite ulterior în spațiile Asociației „Un Copil, O Speranță”.

Anul acesta, Grădina Faptelor Bune este conceptuală și realizată din elemente origami, o artă des folosită în terapia copiilor cu autism și foarte iubită de către aceștia.

