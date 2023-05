Vârstnicii de la centrul rezidențial de pe strada Coșbuc au avut parte de o surpriză de proporții sâmbătă, atunci când a fost organizată pentru ei o seară de socializare. Mai mult decât atât, în cadrul complexului în care aceștia locuiesc a fost montat un mini cinema portabil, într-un spațiu destinat relaționării dintre aceștia.

Într-o seară plină de bucurie, reprezentanții echipei Galbene a voluntarilor PNL Sibiu s-au întâlnit cu bătrâniii, ducându-le daruri. “Ne-am dorit de multă vreme să facem o acțiune ceva mai specială pentru bunicuții de la centrul rezidențial de pe Coșbuc. Ne-am întâlnit cu ei în nenumărate rânduri și putem spune că, prin intermediul acțiunilor pe care le-am oferit, am ajuns să dezvoltăm o relație de prietenie minunată. Și cum prietenul la nevoie se cunoaște am pus la cale o seară de socializare. Surpriza nu a fost doar că ne-am întâlnit. Am mers încărcați cu daruri, așa cum facem de fiecare dată” se arată în mesajul transmis pe rețelele sociale de membrii ai echipei Galbene.

Cinema Corner pentru vârstnici

Chiar dacă socializarea a fost punctul forte al serii, nici prin cap nu avea să le treacă acestora care va fi de fapt surpriza cea mare. Crearea unui loc în care aceștia pot depăna amintiri, în care pot socializa sau petrece timpul a fost completată de un cinema portabil. Mai exact, în interiorul incintei au fost montate un ecran de proiecție mobil, proiector, boxe, un cont setat de Netflix, dar și alte canale dublate în română, accesibilizate pentru nevoile vârstnicilor.

“Am glumit și ne-am simțit bine unii cu alții, dar surpriza cea mare a fost că noi, Echipa Galbenă, le-am oferit și un cadou deosebit, de care să se bucure ori de câte ori vor simți nevoia să depene amintiri sau pur și simplu să petreacă timp de calitate fie în interiorul căminului, în serile mai reci, fie în grădină în serile călduroase de vară. Cinema corner este proiectul de suflet prin care am dorit să ducem socializarea la un alt nivel. Ecran de proiecție mobil, proiector, boxe, laptop, cont setat Netflix și alte canale unde pot fi urmărite filme dublate în limba română, sunt doar câteva dintre bucuriile pe care le-am lăsat acolo. Credem că începând chiar de azi, Cinema corner va fi, pentru prietenii noștri dragi, locul de întâlnire favorit, acel loc unde singura unitate de măsură aceeptată,pentru măsurarea timpului petrecut împreună, este buna dispoziție. Noi le vom rămâne alături și îi vom vizita ori de câte ori vom avea ocazia. Rămânem #solidariînfaptebune.” au completat membrii echipei.

