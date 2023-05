Creșterea numărului de mașini mașini electrice în România aduce în prim-plan competițiile dedicate lor. În județul Alba, pasionații s-au înfruntat într-o cursă plină de adrenalină, unde protagoniste au fost autoturismele alimentate la priză. În același timp, în cadrul unui festival auto desfășurat în București, mașinile autonome au captat privirile și au fost considerate vedetele evenimentului.

Dacă în urmă cu 5 ani în România circulau aproximativ 1.000 de vehicule electrice, acum sunt peste 25.000. La un concurs din comuna Ciugud, județul Alba, șoferii au putut să-și testeze mașinile, potrivit PRO TV.

Teo Potop, concurent Timișoara: ”Concursul ține 8 ore din care trebuie să mixăm și traseul și încărcat deci undeva la 6 ore condus și 2 ore încărcat“.

Cosmin are 43 de ani și conduce o mașină electrică.

Cosmin Mihăiescu, proprietar mașină electrică din Pitești: ”Mașinile electrice sunt și foarte performante, stăm acum lângă o mașină cu 650 de cai putere”.

Și Ștefan a intrat în concurs, dar cu o mașină electrică de capacitate mai mică.

”Fiind o cursă de anduranță, noi trebuie să facem cât mai mulți km cu o anumită capacitate a bateriei”.

Costurile de înteținere sunt mai mici pentru aceste vehicule, iar investiția inițială se amortizează în primii ani.

Ștefan Codrin, concurent: ”Noi am venit din Dorohoi, deci din Nordul Moldovei, am făcut până aici aproape 500 de km, am venit cu această mașină electrică să concurăm. Ca și economie am calculat, cei 500 de km ne-au costat în jur de 80 de lei”.

Cătălin Preda, concurent Craiova: ”Investiția a fost undeva la 30.000 de euro, la mașina asta economia e undeva la 1.000 de euro, la consumul nostru deci în 3-4 ani cât e leasingul ieșim pe profit. Are 65.000 în momentul acesta”.

În România, sunt 20 de mașini electrice la o priză

În București, la un festival auto au fost expuse peste 200 de autoturisme noi. Cele mai multe, electrice sau hybrid.

”Controlăm anumite funcții din gesturi. De exemplu, dacă faci așa poți să dai mai tare la volum. Hai, încearcă și tu!”.

Multe modele au și funcții autonome care să-i ajute pe șoferi. De pildă, frânează și parchează singure.

”Sunt pregătit cu piciorul pe frână, mă uit în ambele oglizi și în cameră”.

Copiii au testat și ei mașinile

”Reporter: Cum este?

Copil: E tare, îmi place.

Reporter: Ce-ți place cel mai mult?

Copil: Că este confortabilă, foarte confortabilă”.

Tătic: ”Dotările sunt frumoase. Este o mașină mai specială, pentru că este electrică. Nu se compară cu alte tipuri de mașini. Este ca o jucărie”.

Dar stațiile de încărcare nu sunt suficiente. În prezent, la nivel național sunt aproximativ 20 de autoturisme electrice la o “priză” publică. Autoritățile au în plan să instaleze 15.500 de stații de încărcare în toată țara prin PNRR, până în 2026.

