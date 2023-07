Săptămâna trecută, Promenada Sibiu a lansat a doua ediție a colecției fashion SYNERGIA, într-o prezentare de modă out of the box, în cadrul Feeric Fashion Week. Publicul a asistat la un performance artistic de dans contemporan, pe parcarea supra-etajată a centrului comercial, susținut de Sibiu Dance Academy.

Colecția SYNERGIA a fost concepută în parteneriat creativ cu artista locală Raluca Elena Coșăreanu, căreia anul acesta i s-a alăturat artistul vizual Alex Cînean. Piesa de rezistență a expoziției a fost clasicul hanorac, reinterpretat și prezentat sub forma unei mini-colecții ce cuprinde șapte ținute unice.

„Promenada Sibiu nu este doar un centru comercial, este un spațiu al confluentei dintre cultură, artă și modă. Lansarea noii colecții SYNERGIA arată încă o dată dorința noastră de a promova creativitatea locală și de a oferi o platformă pentru inovație în designul vestimentar. Colecția noastră proprie de haine reinterpretează și reinventează piese clasice, cum ar fi hanoracul, printr-un dialog creativ între formă și funcție, clasic și contemporan. Este mai mult decât modă, este o expresie a spiritului urban stylish care ne caracterizează”, spun reprezentanții Promenada Sibiu.

Designerul Raluca Elena Coșăreanu a eliminat structura convențională și clasică a unui hanorac și a reconstruit folosind decupaje asimetrice și proporții exagerate, astfel încât să atingă o armonie unică între volumetria corpului și obiectul vestimentar. Prin unicitatea lor, noile creații estompează linia dintre modă și artă.

În ceea ce privește cromatica, designerul a optat pentru predominanța alb-negru, iar accentele de culoare și textură au fost aplicate manual de Alex Cînean, folosind diferite tehnici artistice precum utilizarea de spray, șabloane, culori acrilice pentru textile și culori flourescente inspirate din indentitatea vizuală Promenada Sibiu: roșu, galben, albastru, verde și oranj.

„Având în vedere tehnicile unice de aplicare a culorilor și texturilor, fiecare hanorac din colecție poate fi tratat ca o piesă în ediție limitată. Această abordare asigură exclusivitatea și evidențiază măiestria din spatele fiecărei piese vestimentare. Combinația materialelor frenchterry și fâș cu accesoriile din zona sport, precum catarame trident, carabine, panglică ripsată, benzi, elemente metalice, permit intervenții ce modifică volumetria și remodelează ținuta până la individualizare. Cel care poartă produsul are puterea de a-l transforma, de a-l recalibra în acord cu specificul personalității proprii”, explică designerul Raluca Elena Cosăreanu.

Machiajul și hairstylingul modelelor au fost armonizate cu piesele vestimentare prin elementele grafice de la nivelul ochilor și liniile fine ce conturează fața într-o abordare artistică uimitoare.

Pentru mai multe informații despre noua colecție Synergia, vizitați site-ul Promenada Sibiu.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni în anul 2019. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a anului 2021, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în 18 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

