Primul (și probabil singurul) grup de colajiști amatori din Sibiu a devenit de-a lungul acestei veri, profesionist. Cei 17 membri RaColaj au spart gheața în primăvară, când au organizat timid dar cu elan și entuziasm maxim prima lor expoziție în adevăratul sens al cuvântului, la artă.nonstop, un artist run space de pe Tribunei nr 13. Ca urmare a acestui demers au venit aprecierile, întrebările și ideile de colaborare. La începutul verii a urmat o expoziție în cadrul festivalului Street Delivery Sibiu și Sibiu International Street Art Festival iar acum, la final de săptămână este planificat un atelier cu prilejul Săptămânii Europene a Mobilității.

Aura Badiu, cea care a inspirat acest grup îmi povestește despre o întâmplare la finalul anului 2019 care stă în spatele a ceea ce vedem astăzi. “M-am inscris într-o acțiune caritabilă și neavând lucruri pentru licitație, am decis sa pun la bătaie un atelier de colaje, cu minimă experiență. Practic cream un spațiu de lucru comun pentru amatori. A rezultat un spațiu colectiv intim, neintimidant, freestyle din toate punctele de vedere: muzică stimulantă, 0 reguli, reviste, tăcere, tăiat și lipit, după cum dicta creierul, ordine spontană, curiozitate, surpriza unui colaj neprevazut. Ne-am simțit așa bine impreună, incât am vrut să ne mai întâlnim în formula asta”, își amintește Aura. Iar apoi îmi spune că nu a durat mult până noii prieteni și-au găsit un loc unde să se strângă regulat.

Desigur că au păstrat și atmosfera freestyle, cu borș, vin și bere, muzică foarte diversă, tocmai ca să vadă cum îi stimulează în crearea lucrărilor, feedback autentic, îmbrățișări firești la început și final, respect și umor.

“Am descoperit că toți fugeam de atmosfera protocolară, de previzibil”, se amuză Aura.

Trebuie să recunosc că atmosfera caldă și spontană mi-a atras atenția asupra expoziției lor încă de la vernisajul de pe strada Tribunei. Artă.nonstop nu a fost atât de plin de energie parcă niciodată, depășise granițele sobre ale artei fie ea și contemporană.

Treptat, fiecare a mai adus câte un prieten sau coleg, oameni curioși, au început să meargă lume nouă la întâlnirile de creat colaje și astfel s-a creat nucleul de 17 membri care acum sunt printre colajiștii apreciați și cu experiență ai României, cu patru expoziții pe CV, și o chimie fantastică între ei.

“Numele a aparut într-o parcare, după un atelier de lucru comun, fix ca cireașa de pe tort în urma unei rafale de poante. RACOLAJ s-a născut dintr-o întamplare, și numele, cumva, la fel, dar a fost cea mai fericită variantă ca oameni cu poftă de experiment, umor, amatori în de-ale artei, să-și gaseagăsească o comunitate curioasă, cu apucături, preocupări și mentalitate similare”, spune Aura.

Cum decurg adunările lor? Se întâlnesc de obicei într-o joi după-amiaza, se pune muzica pe fundal și fiecare își alege setul de reviste, apoi urmează călătoria printre imagini și asocieri mentale, momente de tăcere pentru unii, discuții răzlețe pentru alții, decupat din reviste și lipit spontan. Iar secretul unui colaj bun este în primul rând să-l faci, Iar apoi să găsești un echilibru bun între elemente.

Definiția colajului perfect

Aura definește un colaj perfect ca fiind o stare, nu doar un obiect rezultat. “Când nu te bazezi pe rațional, ci pe zona de intuitie, emotie, și nu te opui asocierilor pe care le face creierul tău. Și pam pam, încerci o compoziție echilibrată pe care tu ți-ai imprimat-o pe un tricou.”

Colega ei Catrinel este de părere că un colaj perfect este el însuși cel care te cheamă, cumva, să-i afli secretul, să dezlegi enigma. “E ca un treasure hunt făcut din foarfece. Și poate ca e și echilibrul între enigmă și revelatie.”

Magda, membră și ea a nucleului RaColaj spune că un colaj reușit este unul care redă o poveste, “o stare care este comună și în mine și în privitor și cumva creează o conexiune între noi. Sau unul care pur și simplu la final mi se pare ordonat pe lângă tot ce e în mintea mea.”

Iar Elena Done, o colajistă din București, racolată, este de părere că “un colaj reușit este o formă de autocunoaștere. Când fac un colaj nu știu care e finalitatea lui, e ca un kinder cu surprize care se desface treptat în fața mea și care mă face să mă simt prezentă în lume. Pe de o parte, aș spune că un colaj mă asamblează pe mine și mă consolează – emoțiile și gândurile mele nestructurate se întâlnesc printr-o complicitate nebănuită într-o poveste care te tulbură, te copleșește sau, dimpotrivă, te amuză. Pe de altă parte, un colaj este un act de iubire în care receptorul devine co-autor – mă entuziasmează foarte tare când cineva are o reacție imediată și aduce semnificații noi poveștii pe care încerc să o încropesc. Nu în ultimul rând, am descoperit cu uimire că un colaj reușit poate fi și unul colectiv în care partenerii negociază direcții noi, sensuri și construiesc o lume posibilă.”

Azi colajiști amatori, mâine un grup închegat cu experiență și portofloliu artistic

Aura spune că parcursul RaColaj a fost puternic influențat de inedit și de simplitate. Ele au atras atenția.

“Colajul de amatori nu e popular încă în Sibiu. Apoi faptul ca suntem un grup haios, divers și atelierele sunt deschise oricui. Atmosfera e freestyle”, completează ea.

Prima lor expoziție a fost la Nook, un spațiu de coworking, în cadrul Nopții Albe a Galeriilor. Acolo au luat parte la o expoziție colectivă împreună cu alți artiști din Sibiu: Silvia Paizan, Andreea Popa, Laura Cândea. Aceea a fost prima expoziție de colaj din Sibiu documentată.

Au expus apoi artă.nonstop, o iubire secretă platonică după cum o descrie Aura. “Noi am spus primul cuvant, ei au făcut primul pas. Deschiderea expoziției de pe Str. Tribunei fost un moment inedit, cu lume multă în stradă, povești, și puține grade de februarie. Neasteptat, a fost uau atmosfera. Fix pe gustul nostru!”, își amintește Aura. Au urmat apoi expozițiile Ea.Fem. de la Atelier ROCHIA, Street Delivery și SISAF 2023.

Chiar dacă pare elitist, nu este un grup închis, ba mai mult, oricine este invitat să se alăture. Anunțurile următoarelor întâlniri sunt anunțate online pe rețelele de socializare iar cei doritori se pot înscrie prin mesaj, ca să ne asigurăm ca avem loc cu toții. “Cine se simte acasă cu noi, e binevenit acasă”, completează Aura.

Următoarea loc întâlnire are loc sâmbătă, 16.09, ora 11, pe strada Arhivelor, cu prilejul Săptămânii Europene a Mobilității.

