Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Sibiu va fi modernizat, iar spațiul va fi extins, astfel încât elevii să nu mai fie nevoiți să meargă la cursuri după-amiaza. Primarul Astrid Fodor a precizat, la finalul ședinței Consiliului Local de joi, că proiectul urmează să fie depus spre finanțare.

Tatăl unui copil care învață la Liceul „Onisifor Ghibu” din Sibiu a cerut, joi, la finalul ședinței Consiliului Local, lămuriri privind stadiul proiectului de modernizare a școlii. „La Liceul Onisifor Ghibu sunt 33 de clase, cinci primare, patru gimnaziale și 24 clase de liceu. Dintre acestea, 30 își desfășoară activitatea începând cu ora 8. Trei clase își desfășoară activitatea după-masă. Este destul de greu cu orarul după-masa. (…) Undeva în Octombrie 2020, a apărut ideea extinderii spațiilor. (…) Sunt imediat trei ani de când s-a demarat acest proiect. Poate aveți în vedere o soluție alternativă”, a spus Emanuel Bogdan Bîrsan, tatăl unui elev care învață la „Ghibu”.

Astrid Fodor a lămurit că proiectul va fi depus spre finanțare săptămâna viitoare, precizând că, în ultimii zece ani, au fost create peste 2.000 de locuri noi în școlile din Sibiu. „Noi, în ultimii zece ani, am creat 2.080 de locuri noi în școli. Anul viitor, vom da în funcțiune încă 150 de locuri. Contractul este semnat. Proiectul pentru școala Ghibu se va depune săptămâna viitoare, pentru că am așteptat să se deschidă liniile de finanțare. Îl vom depune spre finanțare la ADR Centru. Avem proiecte pregătite pentru încă 1.680 de locuri în școli, 500 se vor face din bugetul propriu. (…) Nu am obiceiul să promit că într-un an va fi gata, dar când va fi gata, va fi o școală ultramodernă, cu toate dotările necesare”, a spus primarul Astrid Fodor.

Extinderea liceului „Ghibu” se va realiza prin construcția unui corp nou în curtea interioară, în care se vor crea 9 săli de clasă, grupuri sanitare și spații tehnice. Clădirea va avea parter și două etaje. Proiectul va include și lucrări pentru eficiența termică a clădirii.

