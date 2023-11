Iulia este o învingătoare deja, deşi încă nu a birui cancerul. Este una dintre exemplele oferite de Asociaţia “Sus Inima”, una din sibiencele care au ales să nu stea singure în faţa fricii de moarte. Cu teamă în suflet, dar zâmbetul pe buze, Iulia îşi spune povestea felului în care zilnic, reuşeşte să meargă, să zâmbească, să învingă durerea, cu ajutorul picturii. Tablourile ei şi ale altor sibience care luptă cu cancerul şi stigmatizarea, pot fi admirate şi cumpărate de marţi, până duminică, din Piaţa Mică nr. 3, de la Ambsada Creativă.

Iulia: “Terapia prin pictură m-a scos din teamă, a început ca o joacă”

“Eu am făcut pictură trei ani. Pe urmă nu am mai făcut mulţi ani. Acum mi-a fost frică că nu mai ştiu. Mie mi-a fost greu să merg (la terapia prin pictură n.r.), pentru că mi s-a atins nervul sciatic şi de o lună trag şi m-am dus şi am început cu colaj. M-a scos din teamă, că a început ca o joacă”, a mărturisit Iulia, la o întâlnire avută luni seara, cu câţiva jurnalişti.

A pictat şi cu fiica ei, ca să poată gândi pozitiv la viitor

Iulia nu a pictat doar singură, ca să îşi mai uite de boală, să o poată învinge. A pictat un tablou şi cu fiica ei. Mai mult, ea a ales să îşi picteze şi uterul sănătos.

“După aceea, acasă am făcut și singură un tablou acolo cu Am încercat să pictez uterul în stare de sănătate. După ce trec peste tot. Așa mă gândeam. Și am mai fost și cu aparținătorii, cu fetița mea și acolo a fost minunat. Și în momentul în care creierul începe să vadă viață, bucurie, mișcare, deja se schimbă și celulele rău, memoria celulară și parcă începi să vii la viață, nu te gândeşti numai la “gata, mor”, spune Iulia.

Nu-i stigmatizaţi pe bolnavii de cancer! Aveţi răbdare cu ei!

Iulia şi toţi bolvanii cu cancer îşi doresc, printre altele, să nu mai fie stigmatizaţi. Întrebată cum ar trebui să se poate cei sănătoşi, cu cei bolbavi, Iulia a transmis următorul mesaj: “Răbdare în primul rând. Răbdare, înţelegere. Şi să învăţăm să cerem ajutor. Poate numai puţin, poate numai o vorbă, poate numai un sfat, orice fel de ajutor contează enorm, pentru că se adună bucăţică cu bucăţică şi atunci ne uşurăm viaţa reciproc. “

Asociaţia “Sus Inima” a reuşit să înfiinţeze la Sibiu, primul centru oncologic de suport şi astfel a întins o mână de ajutor tuturor celor care trec prin această boală. Expoziţia “Nimeni singur” este o premieră la Sibiu pentru acest ONG şi totodată un mesaj către noi toţi: să nu-i lăsăm singuri în faţa bolii, pe cei care suferă de cancer.

