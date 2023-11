Doris Lupu s-a născut între Carpați, în acest căuș de palmă, mai exact la Sibiu, unde a locuit timp de trei ani, după care, împreună cu părinții s-a mutat în satul mamei, comuna Șpring, județul Alba, unde a făcut grădinița și școala generală.



A urmat apoi liceul „Octavian Goga” din Sibiu, Facultatea de Jurnalistică din aceeași localitate și un masterat în Jurnalism și Relații Publice.

Cea mai mare din cei cinci frați

„Sunt cea mai mare dintr-un șir de cinci frați. Trei băieți și o fetiță care închide bucla. Am fost un copil cuminte, căruia nu i s-a arătat niciodată jordița. La un moment dat, am preluat rolul de a-mi ajuta frații, deși această asumare nu mi-a impus-o nimeni, nici atunci și nici acum”.

Este implicată de aproape zece ani în zona de asistenței sociale și a celei medicale

„Asistența socială este o chesiune de vocație, de structură interioară, dar și de asumare dobândită. Această implicare a dus la nominalizarea în cadrul Galei Naționale de Excelență în Asistență Socială, la Premiul pentru Jurnalism. Am ajuns dintr-un număr de peste 30 de jurnaliști propuși, printr-o serie de etape de selecție, între primii trei. Am primit diploma de excelență. Asta se întâmpla în anul 2017. Anul următor, am fost parte activă din campania «Toată țara în picioare pentru asisență socială», desfășurată de Colegiul Național al Asistenților din România. Am adus la Sibiu o distincție pentru participare și implicare”.

Voluntarul Minodora (Doris) Lupu și Fundația „Polisano”

I-a fost aproape câțiva ani buni, ca voluntar. Un ONG condus de Cătălina Costache, a cărui principal program se numește „Inimi sănătoase pentru copii”, concretizat prin intervenții operatorii invazive și minim invazive, la cazurile de copii care se nasc cu malformații cardiace congenitale.

„Este dificil să fii parte a unor asemenea situații, dar important este să nu scapi din vedere scopul. Și anume, că în scurt timp după operație, acel copil se va deplasa pe piciorușele lui, sănătos, cu inimioara reparată. Din nefericire nu avem suficient personal specializat în România, și nici centre de stat echipate corespunzător pentru asemenea intervenții”.

În ceea ce privește asistența socială din administrațiile locale, nu de puține ori, funcționarilor publici din această zonă le lipsește empatia.

„De pildă, în multe din primăriile din mediul rural, în postul de asistent social este angajată o pesoană fără studii în domeniu. Motivele sunt multe și diverse, chiar dacă există o lege în acest sens. Fără să generalizez, asistenții sociali sunt bine pregătiți și instruiți. Nu, însă, și sistemul”.

În altă ordine de idei, a colaborat timp de doi ani cu Ambasada Peru din București pe linia relații publice și în calitate de traducător.

De ce a intrat în politică?

„Am crezut și cred că și în aceste vremuri mai sunt oameni idealiști și puțin naivi care intră în politică. Care cred că se mai poate schimba ceva în bine, chiar dacă toți politicienii sunt etichetați la fel”.

În finalul dialogului, Minodora Lupu a declarat că interesele comunității sunt interesele sale și ale organizației Forța Dreptei.

Minodora Lupu este secretar general Forța Dreptei municipiul Sibiu​

