Târgul de Crăciun din Craiova a fost inaugurat, vineri seara, la fel ca cel de la Sibiu. A fost vizitat deja de mii de persoane și va rămâne deschis până la începutul anului viitor.

Atmosfera feerică a cuprins Craiova odată cu deschiderea Târgului de Crăciun. Evenimentul, organizat în patru zone din municipiu, respectiv Centrul Vechi, Piața William Shakespeare, Doljana și Piața Mihai Viteazul, este apreciat atât de oamenii locului, cât și de turiști din țară și din străinătate.

Vizitatorii vor putea vedea în Târgul de Crăciun din Craiova o roată panoramică, asemănătoare cu cea din Sibiu, se vor putea întâlni cu Crăiasa Zăpezii, cea care aduce magia sărbătorilor la ediția din acest an, își vor putea face poze memorabile la căsuțele unicat și vor putea cumpăra suveniruri de la expozanții prezenți. „Tema principală a Târgului de Crăciun din acest an este croită în jurul poveștii Crăiasa Zăpezii, pe care o vom regăsi în Piața Mihai Viteazul, unde totul este decorat până la cele mai mici detalii în culori alb-turcoaz. Anul acesta va fi un târg de poveste, avem foarte multe noutăți pentru fiecare zonă a târgului, cu elemente, culori și figurine diferite – pe tematica din piața respectivă. Tot la Craiova a fost montată cea mai mare roată care poate fi văzută anul acesta în România. Are 40 de metri înălțime, 200 de mii de leduri, o capacitate de 140 de persoane și vine direct din Olanda. Așa că invităm pe toată lumea să vină la Craiova, la unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Vizitatorii vor avea ocazia să-și cumpere tot felul de produse specifice sezonului, de la cei peste 70 de comercianți din Craiova şi din toată țara: mâncare tradițională, jumări, brânzeturi, vin fiert, cozonaci, gogoși, waffles, burgeri, churros, stroh, turtă dulce, decorațiuni și cadouri lucrate hand-made, globuri, coronițe etc.

Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis zilnic, între orele 12:00 – 22:00, până pe 2 ianuarie 2024.

Sursa foto: Facebook/Târgul de Crăciun Craiova

