Sibiul a deschis scorul în minutul 51 prin Iancu, dar Craiova a egalat la faza următoare, prin Mitriță. Oroian a marcat golul victoriei în minutul 62. Tehnicianul este mulțumit că echipa sa nu a fost demoralizată de egalarea rapidă a juveților.

”A fost un meci greu, nu avea cum să fie altfel, când ai în față jucători cu calitate. Mă bucur nespus pentru această victorie, felicit băieții pentru reacție. A fost un joc foarte bun din punct de vedere tactic, am stat foarte bine defensiv, dar era normal să câștige anumite dueluri și să aibă multe faze fixe. Când nu ne-am apărat bine, l-am avut pe Căbuz în poartă, a venit să îl înlocuiască pe Letica și a făcut-o foarte bine, de aia l-am avut pe Gabi, care a marcat pe fond de efort mare, el e aici să ajute echipa. Îi felicit pe toți, Craiova a avut o atitudine foarte bună și a egalat, îi vedeam pe ai noștri puțin cu fețele căzute. Mă bucur că nu au picat mental când Craiova a egalat. I-am încurajat, e normal să jucăm în continuare cum am făcut-o până la golul primit” a susținut Măldărășanu la flash-interviurile de la finalul jocului de duminică.

”Eu am pierdut meciul cu UTA”

Tehnicianul sibienilor regretă că în jocul precedent, de la Oradea nu a făcut schimbările dorite mai devreme, pentru că a picat imediat primul gol pentru UTA. ”Încerc să simt jucătorii la antrenament, poate unii jucători sunt supărați, se așteaptă să joace și se trezește din diverse motive pe bancă, normal că nu le convine să nu joace. L-am văzut pe Gabi motivat, poate nu susține efortul cum ne-am dori, are alte calități, dar încearcă mult pentru echipă și când face efort mare, nu mai are prospețime pe faza de atac. Ca antrenor este vorba despre inspirație. Le-am și zis băieților, la meciul cu UTA, eu l-am pierdut, pentru că făceam dubla schimbare cu două minute mai devreme, nu mai luam primul gol. Atunci poate nu am fost inspirat, acum am fost inspirat. Contează că am câștigat trei puncte mari, am jucat contra unui adversar bun, urcăm pe loc de play-off, vedem ce va fi” a mai spus Măldărășanu.

”Play-off-ul, la nivel de dorință”

Tehnicianul cere mai mult echilibru în momentele ulterioare rezultatelor negative. ”Ne trebuie mai mult echilibru între suporteri, patroni, conduceri, nu am făcut nuntă după acel parcurs foarte bun și ajunsesem pe locul 4, însă facem înmormântare după înfrângere. Suntem un club destul de proaspăt înființat, vrem să sărim etapele. Play-off-ul e la nivel de dorință, nu a fost un obiectiv. Dacă o vom realiza, ar fi senzațional pentru toți, dar ne trebuie mai mult echilibru”, a încheiat Marius Măldărășanu.

