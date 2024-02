Casa unui consilier local din Cisnădie a fost vandalizată. Cornel Vintilă (Pro România) acuză că totul s-a întâmplat „la comanda unora din conducerea primăriei”. Acesta a depus plângere la poliție.

Consilierul Cornel Vintilă a făcut plângere la poliție după ce, în noaptea de 2 spre 3 februarie, cineva i-a vandalizat casa. „La data de 3 februarie, prin plângere scrisă, un bărbat a reclamat Poliției Orașului Cisnădie faptul că, în noaptea de 2/3 februarie, persoane necunoscute ar fi aruncat cu o substanță ce pare a fi vopsea pe peretele imobilului în care locuiește, degradându-l. În cauză, la nivelul Poliției Orașului Cisnădie, s-a deschis un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Casa vandalizată „la comandă”

Consilierul spune că nu este prima dată când cineva vandalizează imobilul. În trecut, i-a fost spart, în toiul nopții, geamul de la stradă. Acesta acuză că, și de această dată, totul s-a întâmplat „la comanda unora din conducerea Primăriei Cisnădie”.

„Acum ceva timp, tot în timpul nopții, cineva a aruncat cu un bolovan de 1,5 kilograme în geamul casei. Eu și soția dormeam și ne-am trezit cu bolovanul în cameră. A lovit peretele, dar putea să mă lovească în cap. Am făcut toate demersurile, iar după câteva luni a fost găsită persoana vinovată. Respectivul, care fusese găsit cu altă infracțiune, în timp ce era dus către Aiud, i-a mărturisit unui polițist că el mi-a spart geamul și că a fost plătit, în mod indirect, de actualul primar. Eu bănuiesc că este vorba despre aceeași persoană sau de cineva din anturajul lor”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, Cornel Vintilă.

Consilierul local crede că actele de vandalism au fost făcute „la comandă” deoarece nu a dorit să voteze câteva proiecte în Consiliul Local și fiindcă recent a depus o plângere penală acuzând conducerea primăriei de abuz în serviciu. „Eu sunt consilier local de 16 ani de zile. Motivul pentru care cred că totul s-a întâmplat la comandă este că nu am votat proiectul cu școala din cartierul Arhitecților și nici cel cu vânzarea de terenuri spre Cisnădioara. Eu sunt de la Pro România și sunt adversar politic al actualului primar. În plus, recent am făcut o plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu în care am arătat infracțiunile de abuz în serviciu, uzurparea funcției, fals intelectual și uz de fals. Consiliul Local a adoptat mai multe hotărâri, iar în urma controalelor de legalitate, prefectul județului a trimis mai multe notificări prin care s-a solicitat revocarea acestora. Notificările nu au fost comunicate Consiliului Local, așa cum prevede legea, ci primarul și secretarul au răspuns notificărilor și au semnat în numele Consiliului Local. Bănuiesc că vineri pe zi au venit de la crimă organizată pentru declarații. Și probabil cineva din conducerea primăriei a comandat ce mi s-a întâmplat noaptea”, a spus consilierul.

