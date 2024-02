Gala Olimpicilor va avea loc la finalul lunii martie, anunță președinta Consiliului Județean Sibiu. Programată inițial pentru luna decembrie a anului trecut, aceasta nu a mai putut fi organizată din pricina măsurilor fiscale aprobate de Guvern privind reducerea cheltuielilor bugetare pe anul 2023.

Gala performanței în învățământul preuniversitar, eveniment în cadrul căruia sunt premiați elevii și profesorii din județul Sibiu cu rezultate excepționale la competițiile naționale și internaționale, programată inițial pentru luna decembrie a anului trecut, va avea loc în luna martie.

„Noi aveam pregătit pentru anul trecut, așa cum ar fi fost normal, dar pentru că existau opinii diferite în rândul colegilor din aparatul tehnic cu privire la aplicarea legislației despre care discutam că a fost dată pentru ultimele 2 luni din an, am hotărât, pentru a nu expune în niciun fel în cazul unei analize din partea unor organe de control cu privire la posibilitatea de a face sau nu în anul trecut această gală a olimpicilor, să o facem anul acesta. Anul acesta, Gala Olimpicilor este pe 28 martie. Atunci am găsit sală disponibilă, deci a trebuit să ne raportăm la mai multe aspecte pentru organizarea ei. Sunt alocate sume pentru organizare, pentru premii și a fost o prioritate a noastră întodeauna să aducem un semn de apreciere celor care fac performanță”, a spus Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Comisia de analiză și propunere de acordare a premiilor, constituită la nivelul Consiliului Județean Sibiu, a evaluat încă de anul trecut toate dosarele depuse la Inspectoratul Județean Școlar și a stabilit elevii și profesorii care vor fi premiați.

Suma aferentă premierii este alocată din bugetul propriu al județului Sibiu, fiind în cuantum de 220.000 lei, reprezentând atât fondul de premiere, cât și sumele necesare organizării evenimentului, respectiv diplome, trofee, flori, materiale de promovare și costuri de desfășurare eveniment.

