Bugetul județului Sibiu, în valoare de 640,15 milioane de lei, a fost adoptat, joi, de către consilierii județeni. Cei de la PSD au votat „împotrivă”.

Consilierii județeni au votat joi, 8 februarie 2024, bugetul local al Județului Sibiu, prin care sunt promovate noi investiții în infrastructura publică de sănătate, transport și protecția mediului. De asemenea, bugetul va susține și activitățile de asistență și protecție socială, cultură și învățământ special, domenii aflate în coordonarea Consiliului Județean Sibiu.

Singurii care nu au fost de acord cu proiectul de buget au fost consilierii de la PSD. Aceștia au votat „împotrivă”. „Consiliul Județean a dat dovadă de lipsă de transparență, motiv pentru care noi nu vom vota bugetul”, a spus Laura Barac, consilier județean PSD.

Valoarea totală a bugetului aprobat este de 640, 15 milioane de lei, cu peste 56 de milioane lei mai mare decât cel din 2023. Peste 51% din buget va fi alocat secțiunii de dezvoltare.

„Prin proiectele pe care ni le asumăm la nivelul Consiliului Județean Sibiu urmărim să creștem calitatea vieții în comunitățile județului. Oamenii au nevoie de servicii medicale de calitate, de drumuri moderne și sigure, de un mediu sănătos în care să se poată dezvolta. O altă preocupare continuă este majorarea bugetului pentru dezvoltare, conștienți fiind că doar astfel creăm premisele necesare dezvoltării economice în întregul județ. Sumele alocate dezvoltării sunt tot mai mari, de la un an la altul: în 2022, 49,59% din bugetul total a fost alocat dezvoltării, în 2023 – 50,37%, iar în acest an am crescut la 51,97%”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Atragerea finanțărilor și implementarea proiectelor din fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene rămân o prioritate, valoarea crescând în 2024 cu aproape 6 milioane de lei față de anul trecut, până la suma de 242,43 milioane lei, ceea ce reprezintă 72,8% din totalul fondurilor destinate dezvoltării.

Pe domenii de activitate, principalele investiții aflate în curs, realizate din fonduri nerambursabile și cofinanțate din bugetul propriu, sunt:

Sănătate:

Reabilitarea fostei Secții „Cardiologie” și a holurilor de acces din clădirea „Maternitatea Nouă” (Spitalul Județean);

Reabilitare subsolul tehnic al Blocului Chirurgical (Spitalul Județean);

Achiziția de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale (Spitalul Județean);

Reabilitare Pavilion Central și punct termic Spitalul de Psihiatrie.

Infrastructură de transport:

Reabilitare DJ 141C – limită județ Alba – Broșteni – Bogatu Român – Dealul Bogatului;

Modernizare DJ 106 G – Gusu – Ludoș – Apoldu de Jos – Miercurea Sibiului;

Construirea a 5 poduri (Sadu, Arpașu de Sus, DJ 104 E Șomartin – Arpașu de Jos x 2 buc., DJ 104 F Săcădate – Nou Român);

Prelungire pistă de bicicletă Sibiu – Rășinari.

Asistență socială, învățământ special și educație:

Construirea a 7 căsuțe de tip familial (Sibiu, Cisnădie, Turnu Roșu);

Amenajarea a 3 centre de zi (Sibiu și Turnu Roșu);

Modernizarea a 2 Centre Școlare de Educație Incluzivă (Sibiu și Mediaș);

Dotarea cu mobilier și material didactic a școlilor din județul Sibiu.

Protecția Mediului:

Dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor;

Achiziția de microbuze școlare electrice;

Eficientizare energetică și consolidare seismică a sediului Consiliului Județean Sibiu.

„În 2023, am finalizat reabilitarea întregului pavilion al Neurologiei și a altor 8 secții din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, unitate medicală în care, anul trecut, au ajuns peste 66 mii de pacienți. De asemenea, am extins Ambulatoriul de Adulți din cadrul Spitalului de Psihiatrie, unde a fost amenajat un laborator de analize și create noi specializări medicale. Am finalizat modernizarea drumului județean 106 B Șura Mică – Loamneș – Țapu, cu beneficii directe pentru peste 180 mii de locuitori, iar Aeroportul Internațional Sibiu a fost extins și modernizat printr-o investiție masivă, de peste 64 de milioane de euro”, a mai declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

În cursul anului 2024 vor continua demersurile pentru cele trei mari proiecte ale administrației județene, respectiv construirea Noului Spital, a Variantei Ocolitoare Sibiu Sud și Extinderea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, și vor fi inițiate noi investiții, printre acestea aflându-se: reabilitarea DJ 106 E Cristian – Jina, reabilitare Pavilion „Medicală” din cadrul Spitalului Clinic Județean Sibiu, reabilitare Pavilion Fizioterapie Psihiatrie Copii, Pavilion Psihiatrie nr. V și Policlinica din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, construire parc fotovoltaic Ațel, montarea de panouri fotovoltaice pe 10 clădiri din sistemul de protecție socială, reabilitare Centru Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni, reabilitarea Sălii Polivalente „Transilvania” și a Bazei Salvamont de la Bâlea Lac etc.

Ai aflat că