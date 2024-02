Actorul Robert De Niro s-a destăinuit despre “bucuria” de a deveni din nou părinte, după ce anul trecut a devenit tată pentru a şaptea oară.

Actorul premiat cu Oscar şi iubita lui, Tiffany Chen, au devenit părinţii unei fetiţe, Gia, în aprilie 2023, notează Digi24.

“Este un bebeluş atât de adorabil. Atât de drăguţă”, a declarat actorul în vârstă de 80 de ani într-un interviu pentru People publicat miercuri și citat de News.ro. El a adăugat: “(Când) mă uit la ea, nimic nu mai contează. Aşa că este o mare bucurie şi o uşurare să fiu cu ea în acest moment”. Actorul din “Naşul, Partea II” şi “Taxi Driver” a spus că înseamnă “totul” pentru el când familia sa poate “să fie împreună”. Între 1976 şi 1988, actorul a fost căsătorit cu Diahnne Abbott şi sunt părinţii a doi copii, Drena, în vârstă de 56 de ani, şi Raphael, în vârstă de 47 de ani. În 1995, a devenit tatăl a doi gemeni, Aaron şi Julian, împreună cu iubita sa de atunci, Toukie Smith. De Niro a mai fost căsătorit cu Grace Hightower, înainte de a se despărţi în 2018, iar cei doi sunt părinţii lui Elliot şi Helen Grace. Vorbind despre Gia, De Niro a spus: “Toţi copiii se distrează foarte mult cu ea”. “Chiar şi nepoţii”, a continuat el. “Ea este mătuşa lor – (şi) sunt pe cale să devină adolescenţi”. Câştigătorul a două premii Oscar a fost nominalizat pentru cel mai bun actor într-un rol secundar Oscar pentru rolul său în drama istorică “Killers of the Flower Moon”, realizată de Martin Scorsese în 2023. Ca răspuns la nominalizarea la Oscar, De Niro a declarat că “nu te poţi gândi” la a câştiga, dar simplul fapt de a fi nominalizat este “grozav”. El a spus că “ar fi frumos” dacă partenera sa Lily Gladstone ar câştiga premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal. “Simt că Lily are o şansă foarte bună să câştige”, a spus el, adăugând: “Sper că se va întâmpla asta”. În interviul său, De Niro a spus că îi place să lucreze, adăugând: “Mă bucur să lucrez: Sunt pregătit să accept orice îmi oferă viaţa”. Considerat unul dintre cei mai mari actori ai generaţiei sale, Robert de Niro a câştigat două premii Oscar înainte de a împlini 40 de ani: cel pentru cel mai bun rol secundar în 1974 în „Naşul, partea 2” şi cel pentru cel mai bun actor în 1981, datorită interpretării boxerului Jake LaMotta din „Raging Bull”.

