FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești se duelează duminică (ora 18.15) la Sibiu, într-un meci important în lupta pentru play-off-ul Superligii.

FC Hermannstadt este pe locul 7, cu 33 de puncte, iar Petrolul se află pe poziția a 9-a, cu două puncte mai puțin. În tur, a fost 0-0 în jocul de la Ploiești, când Țicu l-a accidentat grav pe Dragoș Iancu. Sibienii au doar o victorie în ultimele cinci etape, cea cu Botoșani. Etapa trecută, băieții lui Măldărășanu s-au jucat cu ocaziile la Voluntari și au fost egalați în ultimul minut de prelungiri, după un penalty dictat la VAR.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu promite că echipa sa va lupa până în ultima etapă pentru play-off. ”Ne dorim puncte, jucăm acasă unde am avut un parcurs bun, din păcate în deplasare nu am avut un parcurs la fel de bun ca sezonul trecut. Jucăm cu Petrolul, care își dorește play-off-ul, o echipă foarte bine organizată, disciplinată, greu de desfăcut, trebuie să avem răbdare, dar are și jucători foarte buni de viteză, care așteaptă contraatacul. Jucăm acasă, publicul ne poate împinge, dar trebuie să avem grijă, să fim inteligenți și ne dorim cu toții goluri. Știind cât de bine organizați sunt, nu știm dacă vom avea atât de multe ocazii ca în alte meciuri, sau ca cel trecut, dar va trebui să fim preciși și responsabili în fața porții. Nu pot să promit nimic, dar promit că vom lupta până în ultima etapă pentru a merge în play-off. Sper să reușim, cred în continuare în acest proiect, cred că avem echipă bună, ne-a lipsit șansa în multe meciuri, există o lege a compensației în fotbal, dar va trebui să credem până la capăt” a spus Marius Măldărășanu.

Ianis Stoica, titular?

Noul venit Ianis Stoica va fi probabil titular pe flancul stâng, mai ales după ce Măldărășanu s-a plâns de juniorii actuali la finalul meciului de la Voluntari. ”Mă bucur că îl avem pe Ianis, îl știu bine, eu l-am vrut din vară, eram sceptic și acum, dar s-a materializat. Nu mă interesează ce a fost între el și U Cluj, este la noi și trebuie să profităm de calitatea lui, iar el trebuie să dea totul pentru obiectivele echipei.”

”Dragoș nu e încă Dragoș”

G. Iancu și Neguț sunt în continuare indisponibili, conform lui Marius Măldărășanu, în timp ce Dr. Iancu mai are nevoie de timp pentru a fi la parametrii maximi. ”Dragoș nu e încă Dragoș, probabil până ce va fi apt 100% pentru a juca va mai dura 1-2 luni, are teamă. Noi l-am integrat, face aproape 100% cu echipa, se pregătește bine, își dorește mult, a avut si probleme musculare, venind după o accidentare lungă, el nu are răbdare” a mai explicat Marius Măldărășanu.

