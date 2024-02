După 14 de ani locuiți în Franța, Cătălina Costache, directorul exectuiv al Fundației Polisano, s-a mutat în Sibiu, după o decizie de familie. Revenirea în țară, și mai ales un oraș care îi era străin, a fost o provocare pentru Cătălina și o decizie care i-a schimbat radical viața și pe care nu o regretă.

Cătălina Constache a studiat un an de facultate, prin intermediul programului Erasmus, și a continuat cu masterul la Universitatea din Toulouse unde și-a deszvoltat abilitățile în ceea ce privește limba franceză, dar și cunoștințe importante în domeniul bancar. Stabilită în Franța cu fostul soț, bine angrenată în mediul de acolo, cu un job stabil, și cu un copil de doar câțiva ani, Cătălina se simțea împlinită. Însă, o oportunitatea a apărut în viața soțului, prin urmare au decis de comun acord să revină în țară. O decizie foarte grea și care le-a schimbat viața în totalitate.

„A fost o decizie de familie. Nu a fost neapărat o decizie profesională. Cred că mie mi-a venit mai greu decât fostului soț, care avea o provocare de îndeplinit, și anume avea această oportunitate de a pune bazele unei secțiide chirurgie cardiovasculară aici, la Sibiu. Pas cu pas, lucrurile s-au întâmplat și eu m–am trezit cumva angrenată în valul ăsta. Recunosc că nu îmi surâdea ideea de a mă întoarce în România după tot parcursul acesta. În ultimii ani fusese mai simplu, odată ce ne-am așezat, dar primii ani au fost dificili, de integrare, toată partea administrativă și să ți găsești un loc de muncă care să te împlinească și din care să înveți. Mi se părea că renunțăm, că dăm cu piciorul”, povestește Cătălina Costache.

Întorși în țară, Cătălina împreună cu familia s-au stabilit în Cisnădioară, unde tânăra a dus o luptă interioară pentru mai mult timp, până când a reușit să se integreze din nou în țară. „Una peste alta, ne-am luat fiecare câte un an sabatic și am venit în Sibiu, un oraș în care nu cunoșteam absolut pe nimeni. Prima locuință a fost în Cisnădioara, un loc de altfel mirific, dar de care eu nu am putut să mă bucur la început pentru că eram hotărâtă să nu îmi placă România după atâția ani de Franța și să nu mă integrez. Era clar pentru mine că nu voi rămâne în domeniul bancar pentru că mi–a trebuit atâția ani să dezvolt o carieră în Franța și să câștig încrederea. Întoarsă în România în acest an sabatic, mi-am început doctoratul. Eram cumva hotărâtă să intru în domeniul universitar pe linie academică. L-am terminat. Am încheiat acest capitol acum doi sau trei, dar între timp m-a ajuns domeniul umanitar”, a mărturisit Cătălina.



Cătălina Costache este directorul Fundației Polisano. Pint intermediul organizației neguvernamentală, Cătălina, împreună cu echipa, au salvat sute de vieți ale copiilor diagnosticați cu problema cardiace grave.

