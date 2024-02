Primarul Municipiului Sibiu a vorbit despre unul dintre cele mai importante proiecte care va urma să fie realizat din bugetul local, adoptat luni în cadrul ședinței extraordinare. Aqua Park-ul va fi realizat pe Calea Poplăcii, unde sportivii și pasionații de înot se vor putea antrena.

Sibienii vor avea parte de un centru de agrement și sport la standarde înalte, pe Calea Poplăcii, ci nu în Câmpșor, așa cum fusese inițial stabilit. Pe lângă mult doritul Aqua Park, vor exista multe zone verzi și de promenadă, un stadion, un centru spa & wellness, o bază hipică și piscine interioare și exterioare.

„Avem un buget local foarte bun. În primul rând este un buget axat pe dezvoltare. Cele mai multe sume se duc către investiții, investiții, cupă cum ați văzut, substanțiale. Avem din nou investiții în educație și în proiecte mari. Eu m-aș referi aici în special la proiectele mari pe care vrem să le demarăm din nou și este vorba despre complexul pentru natație, pentru sport și agrement, un proiect extraordinar de important pentru Sibiu și eu îl văd important pentru că tinerii și copiii Sibiului au nevoie de un loc unde să învețe să înoate și astfel de oportunități oferim mult prea puține. Baia Populară are o suprafață restrânsă, cunoaștem situația bazinului Olimpia și în aceste condiții un astfel de complex se impune, mai ales ca instituție publică avem posibilitatea subvenționării prețurilor, astfel încât copiii să învețe să înoate la niște prețuri rezonabile, fără a afecta foarte mult bugetul părinților”, a declarat Primarul Muncipiului Sibiu, Astrid Fodor.

Aqua Park-ul va fi construit pe Calea Poplăcii, cu toate că în trecut s-a urmărit realizarea acestuia în Pădurea Dumbrava sau către Lunca Cibinului. „Tocmai din acest motiv am prevăzut deja finanțarea atât PUZ-ului, pentru că îl vom face pe Calea Poplăcii. Am mai încercat să îl facem în Pădurea Dumbrava, dar nu s-a aprobat din cauză că este rezervație naturală. Am încercat pe Calea Poplăcii, când am avut din nou o veste bună cum că ni s-a dat terenul, dar nu ni s-a dat terenul. Ne-am orientat atunci către zona Câmpșor, către Lunca Cibinului, dar accesul era dificil. Dacă ne-a ajutat Dumnezeu și Ministerul Apărării Naționale, vom putea să demarăm proiect pe Calea Poplăcii”, a mai spus primarul Sibiului.

Citește și: FOTO: Cum va arăta viitorul Aqua Park din Sibiu – Arhitecții au publicat imaginile

Ai aflat că