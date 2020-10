Sibianul care te învață să te promovezi online – Andrei Ungureanu are fler la sfaturi de marketing

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un sibian îi învață pe români cum să se promoveze în mediul online. O face gratuit, prin intermediul unui site creat chiar de el, loc în care le dă sfaturi prețioase de marketing.

Andrei Ungureanu are 28 de ani. În urmă cu nouă ani, tânărul s-a mutat în orașul de pe Cibin pentru a studia știinte economice. A absolvit un program de licență în cadrul Universității „Lucian Blaga”, iar apoi, în anul 2014, s-a mutat în Franța, acolo unde și-a continuat studiile, fiind bursier al guvernului francez. În 2019 a revenit în Sibiu dornic să împartă cunoștințele acumulate în toți acești ani. Așa s-a născut portalul expertmarketinonline.ro – din dorința de le oferi românilor conținut de marketing online de calitate.

Sfaturi gratis de la un profesionist

„Am urmat cursurile facultății de științe economice din cadrul ULBS, apoi am fost bursier al guvernului francez, ceea ce mi-a permis să fac un master în Marketing la Universitatea Pasquale Paoli din Corsica, Franța. Acum locuiesc în Sibiu.

Din anul 2013 lucrez ca specialist marketing online. Cariera m-a purtat prin Grecia, Franța și România și am lucrat pentru firme mari și mici, din domenii diverse precum travel, finanțe, telecomunicații, modă. Am colaborat cu clienți din România și din străinătate, atât în cadrul unei agenții, cât și pe cont propriu și am căpătat o experiență bogată, de la PPC, SEO, analiză de date, social media și până la monetizare websiteuri”, povestește Andrei.

Articole despre digital marketing

De curând a luat naștere site-ul expertmarketingonline.ro. Aici, Andrei publică articole despre digital marketing. Sunt articole complete, cu informații transmise pe înțelesul tuturor. Mai mult decât atât, totul e gratis. Andrei te învață cum să îți promovezi magazinul, restaurantul sau cafeneaua în mediul online și îți explică cum funcționează reclamele în social media.

„De curând am lansat site-ul expertmarketingonline.ro unde public, în măsura timpului meu limitat, articole despre digital marketing. Încerc să le fac complete, ușor de înțeles și adaptate pieței din România. Mare parte din informații provine din propria experiență, din lucruri pe care le-am făcut pentru firmele cu care am lucrat și a căror eficacitate eu am testat-o. Mi-am dat seama că în România nu prea există conținut de marketing online de calitate, și specific pentru țara noastră. Sigur, se pot lua informații din siteurile mari în engleză, dar adesea sfaturile de acolo nu se potrivesc cu realitatea de la noi, unde piața e încă departe de maturizare”, spune Andrei.

La mai puțin de o lună de la lansarea oficială, primele rezultate sunt excelente: peste 1.700 de vizite și numeroase comentarii pozitive. Andrei Ungureanu spune că multe persoane i-au apreciat deja munca, precizând că exista o adevărată nevoie de un astfel de website și că se bucură că, în sfârșit, au de unde lua informațiile necesare.