Poveștile celor 50 de sibieni care construiesc cultura sibiană în paginile cărții Personalități culturale ale Sibiului

Asociația Culturală e-Xplorator Sibiu a finalizat proiectul editorial prin care cartea „Personalități culturale ale Sibiului” vede lumina tiparului. Culegerea de interviuri strânge la un loc 50 de povești interesante, pline de savoare și culoare ale unor personalități sibiene care prin tot ceea ce fac zi de zi contribuie la expansiunea și recunoașterea culturală a orașului Sibiu.

„Personalități culturale ale Sibiului” este un proiect editorial realizat de către Asociația Culturală e-Xplorator în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Culturală.

„Proiectul Personalități culturale ale Sibiului vine într-un moment în care cultura are nevoie mai mult ca oricând ca aceste valori culturale să iasă la lumină. Acești 50 de oameni pe care îi veți descoperi în cartea noastră sunt cei care pot aduce bucurii, rafinament, perspectivă sau chiar viziune în viețile noastre. Sibiul nu duce lipsă de oameni de cultură, am fi putut realiza 100 sau 1000 de interviuri cu ușurință, Sibiul are oameni de valoare, are cititori dornici să descopere fațete neștiute ale personalităților culturii sibiene, dar are și conștiințe civice exemplare, oameni mari cu aspirații și ambiții culturale care merită să rămână în memoria sibienilor.” – Ioana Curta președintele Asociației e-Xplorator, editorul lucrării.

„Sibiul este, prin excelență, un oraș cultural și putem spune, fără lipsă de modestie, că este primul oraș din România care a reușit să se ridice prin cultură. Sibiul a înțeles că investiția în cultură este o investiție solidă care va aduce dezvoltare pe termen lung, în toate domeniile. Cultura însă nu este ceva de la sine dat, ci ea are nevoie de oameni dedicați, devotați și, mai ales, pricepuți în a pune în scenă cultura în toate formele ei. Iar această carte este exact despre acei sibieni care prin talent, muncă și dragoste pentru cultură au transformat Sibiul într-un pol de excelență nu doar la nivel național ci, mai ales, internațional” – Teodor Boantă, specialist Relații Publice ULBS, co-editor al lucrării.

Suntem nerăbdători să oferim sibienilor această minunată și valoroasă culegere, ne punem nădejdea în Dumnezeu și sperăm ca această grea perioadă să treacă cât mai repede pentru a ne putea bucura împreună de lansarea cărții Personalități culturale ale Sibiului.

Acest proiect se înscrie în seria proiectelor editoriale realizate de Asociația e-Xplorator, alături de lucrările „Personalități de referință ale Sibiului”, „Femei puternice, femei de succes”, „Tinerii de elită ai Sibiului”.