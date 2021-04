Susținere pentru Andrei – Ilie Carabulea acordă sprijin financiar unui tânar student sibian

Un viitor preot își vede visul mai proape de realitate

Acordarea de burse private pentru studenții sibieni este esențială atât pentru dezvoltarea educațională a tinerilor care urmează studii academice, cât și pentru evoluția pieței muncii și a celei de capital în comunitatea de business din Sibiu. Investiția oamenilor de afaceri în studenții sibieni de azi, va duce la crearea viitoarelor generații de profesioniști care vor lucra în companiile locale. Acest lucru este foarte important de realizat, mai ales în actualul context pandemic. Un astfel de exemplu este acordarea unei burse private pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Şaguna” Sibiu din cadrul Universităţii ,,Lucian Blaga” Sibiu, bursă susţinută de antreprenorul sibian, Ilie Carabulea. Cel care primeşte această alocaţie este tânărul Popa Andrei – Claudiu, masterand în anul doi la secţia Teologie Practică, din cadrul acestei facultăţi, care lunar, timp de şase luni, va primi suma de 1.000 de lei. Conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu apreciază în mod deosebit acest gest caritabil al omului de afaceri sibian. ,,Acordarea de către domnul Ilie Carabulea a unei burse consistente pe o perioadă de șase luni masterandului nostru, este un act de profundă noblețe sufletească, o faptă creștinească menită să susțină un student cu rezultate bune la învățătură care, suntem încredințați, va sluji cu dăruire biserica și societatea. Acest act filantropic sperăm să fie un exemplu de urmat și de către alți sibieni cu dare de mână!”, este de părere Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Dascălii instuției de învățământ nu sunt străini de astfel de fapte bune, ei înșiși încercând să dea o mână de ajutor propriilor studenți, mai ales în cazul celor care au o nevoie reală. ,,De un an de zile, părintele decan Daniel Buda a găsit o serie de modalități de a ajuta studenții aflați în dificultate. Și nu ca pe o datorie, ci ca pe un efort de colegialitate. În acest demers ne-am regăsit și noi, profesorii facultății, dar și oamenii de bine care înțeleg că un tânăr are nevoie de sprijin pentru a nu se simți exilat în propria lui comunitate și țară”, explică părintele prodecan Constantin Necula.

Credință și har

Andrei, un viitor preot, de 25 de ani, a primit cu mare bucurie vestea că sibianul Ilie Carabulea vine în ajutorul lui. ,,Pentru mine este ceva extraordinar. Mă ajută foarte mult această bursă, atât pentru întreţinerea personală şi familială, cât şi pentru cea educaţională. Sunt foarte recunoscător pentru acest lucru! Este un prim pas spre a-mi putea continua visul, acela de a deveni preot”, spune Andrei, cu multă recunoştinţă în glas. Andrei este sibian şi locuieşte împreună cu familia sa, care are venituri modeste, mama fiind pensionată pe caz de boală, iar tatăl având salariul minim pe economie. Andrei nu se trage dintr-un neam de preoţi, însă acest lucru nu l-a împiedicat să înţeleagă darul care îi fusese hărăzit de către Dumnezeu, încă din fragedă copilărie, acela de a deveni preot. Adevărata credinţă, dragostea pentru Dumnezeu, faţa îndreptată mereu către biserică, nevoia pentru rugăciune s-au clădit în timp. ,,Admiram de mic copil hainele preoţeşti şi îmi doream cu ardoare ca atunci când voi fi mare, să le pot purta şi eu cu respect şi iubire pentru Domnul şi pentru oameni. Aşa s-a născut în sufletul meu ideea de a deveni preot”, povestește proaspătul bursier.

,,Mama mi-a insuflat dragostea pentru religie”

Tânărul de 25 de ani este însă şi un student foarte bun, cu mult har şi credinţă în suflet, visul lui fiind acela de a deveni preot. ,,De mic copil am fost atras de religie. Mama mi-a insuflat aceasă dragoste pentru Dumnezeu! Am copilărit în Valea Aurie din Sibiu şi îmi aduc şi acum aminte cu nostalgie şi cu bucurie în suflet, cum mergeam cu mama mea la bisericuţa noastră frumoasă de cartier, duminică de duminică, la Sfânta Liturghie. Aşa am început să prind drag de biserică, de sfinţii părinţi, să înţeleg slujbele, cuvintele sacre din Biblie şi cărţile religioase. Ba mai mult decât atât, învăţasem Sfânta Liturghie de dumincă, dar şi alte slujbe pe de rost”, aşa îşi începe povestea despre chemarea spre preoţie, Andrei – Claudiu Popa. În copilărie, timp de opt ani, Andrei a fost băiat de altar la Biserica din Valea Aurie. Acum face parte din strana Bisericii ,,Naşterea Domnului” de pe strada Constituţiei.

,,Dumnezeu lucrează prin oameni”

Ilie Carabulea este cunoscut pentru faptele sale altruiste şi pentru implicarea, de-a lungul timpului, în diverse acţiuni de caritate. Mereu a fost de părere că omul trebuie ajutat atunci când are nevoie. Iar acest gest, pentru un student la teologie, a venit natural din partea antreprenorului sibian: ,,Eu mereu am fost un om cu multă credinţă în suflet. Consider că tot ce am realizat atât profesional, cât şi personal a fost cu ajutorul lui Dumnezeu, de aceea cred ca acest gest al meu vine firesc, ca un mod de recunoştinţă pentru tot ceea ce am primit în viaţă. În aceste acţiuni ale mele, mereu aleg ca ceea ce ofer să ajungă acolo unde trebuie, ca ajutorul dat să fie cu adevărat necesar. Dacă pot să contribui la visul unui tânăr de a îmbrăca haina preoţească, pentru mine este un adevărat dar de la Cel de Sus”, spune pătruns de un mare sentiment de bucurie, sibianul Ilie Carabulea.

Fapte providențiale

Părinții profesori din cadrul Facultății sibiene de Teologie știu cât de important este pentru un viitor preot să își urmeze calea, de aceea aceștia consideră că astfel de gesturi sunt de cele mai multe ori providențiale. ,,Susținerea unui student prin finanțarea educației sale este mai mult decât un act caritativ. E un îndemn la susținerea unui vis care trebuie să fie împlinit. Ajutorul acordat de domnul inginer Ilie Carabulea se încadrează la capitolul „sprijin pentru visul educației”, și, personal nu pot decât să-i mulțumesc pentru bucuria pe care a adus-o unui tânăr, dar și nouă, profesorilor”, spune cu emoție și admirație Pr. Conf. Dr. Habil., Constantin Necula, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Şaguna” Sibiu.

Implicarea mediului de business din Sibiu în educaţie, într-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, economic şi social la nivel naţional, şi în întreaga lume, care afectează multe categorii sociale, este o contribuţie majoră pentru sistemul de învăţământ din oraş, şi în special pentru comunitatea locală. Astfel de fapte sunt adevărate daruri de la oameni pentru oameni, şi, aşa cum spune o veche zicală românească, ,,dar din dar se face Rai”.