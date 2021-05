Om de afaceri mort, după ce a fost înțepat de albine

Un om de afaceri din Focșani, proprietar al mai multor cofetării, a fost găsit mort. Acesta a făcut șoc anafilactic după ce a fost înțepat de albine.

Barbatul, in varsta de 60 de ani, a fost gasit inconstient de echipajul de pe Ambulanta, dupa ce o persoana a apelat serviciul 112 anuntand faptul ca acesta a fost intepat de albine, scrie www.ziare.com

„Politisti din cadrul Postului de Politie Dumitresti au fost sesizati prin apelul 112 despre faptul ca o persoana a fost intepata de albine, fiind in stare de inconstienta. Din primele cercetari efectuate de politisti, a reiesit faptul ca barbatul de 60 de ani, din municipiul Focsani, venise in localitatea Chiojdeni pentru a deprinde cunostinte despre apicultura. La fata locului s-a deplasat si un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Vrancea care, in urma efectuarii manevrelor de resuscitare, a constatat decesul persoanei.

Cu ocazia cercetarii la fata locului si examinarii vizuale a cadavrului s-a constatat ca nu prezinta leziuni pe corp, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Vrancea in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa”, se arata in comunicatul IPJ Vrancea.