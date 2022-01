În ultima perioada prețul asigurărilor de răspundere civilă obligatorie auto a ajuns la un preț de două ori sau chiar de trei ori mai mare raportat la prețurile ofertate inițial falimentului CITY INSURANCE.

În fapt lucrurile au ajuns în această situație gravă după retragerea licenței de emitere a polițelor de asigurare RCA, societății CITY INSURANCE, societate care deținea peste 40% din portofoliul posesorilor de vehicule din România.

Detalii despre prețuri și modul de calcul

Ținând cont de lipsa ofertării a serviciilor de asigurare RCA a acestei companii, care deținea în marea majoritate a ofertelor cel mai mic preț, tariful de primă a fost majorat astfel încât toate ofertele din prezent au o valoare semnificativ mai mare față de luna septembrie când compania CITY INSURANCE exista în piață asigurărilor.

Creșterea tarifelor de primă a asigurării obligatorie de răspundere civilă auto RCA, are în schimb câteva motivații destul de evidente și anume:

Prețul ridicat al reparațiilor efectuate în unitățile service, media reparațiilor crescând de la aproximativ 2500 lei în anul 2015 până la aproximativ 9500 lei în 2020. Ținând cont de legislația precară, unele unități service din România practică tarife de manoperă exagerate, cu mult peste prețul de reprezentanță, solicitând uneori un tarif exorbitant de 1000 lei/ ora de manoperă;

Prețul ridicat al costului privind lipsa de folosință. Conform normei în vigoare persoana prejudiciată are dreptul la mașină la schimb pe durata reparației în baza devizului emis de unitatea reparatoare sau în cazul unei daune totale, de la data deschiderii dosarului de daună, până la înștiințarea persoanei prejudiciate. Că și în cazul de mai sus unele unități de profil practică tarife exagerate, acestea ajungând uneori la suma de 1200-1500 lei pentru un vehicul la schimb per ziua de închiriere.

Costurile ridicate ale unei companii de asigurări cu menținerea și instruirea personalului. În ultima perioadă este tot mai dificil pentru companiile de asigurări să își formeze sau să își mențină o echipă de profesioniști, salariul persoanelor din domeniu nefiind foarte atractiv ținând cont de cerințele și atribuțiile posturilor prezente. Tocmai din această cauză majoritatea profesioniștiilor au devenit independenți creînd societăți de brokeraj, aplicând un comision la întocmirea oricărei polițe emisă de compania de asigurări, fapt care a dus în timp la neexistenta unei forțe de vânzări proprii a companiilor de asigurări, acestea fiind obligate să lucreze și să emită contracte de asigurare prin societățile de brokeraj partenere. În lupta acerbă de a căștiga o cotă de piața cât mai ridicată intervine și valoarea comisionului oferit către societatea de brokeraj care în funcție de acest comision, influențează vânzarea contractului de asigurare către client, în consecință pentru a menține numărul de profesioniști angajați într-o societate de asigurare aceasta trebuie sa mențină un salariu ridicat.

Costurile foarte mari cu despăgubirile daunelor externe care după cum știm, prețul unei reparații în alte țări europene este cu mult mai mare decât prețul reparațiilor mărcilor de reprezentanță, luate că și reper din țară. Întocmai că și în România, prețul pieselor este aproape la fel, mai mult, uneori acesta poate fi mai ridicat în România, ținând cont de valoarea adăugată prin importarea acestora, însă diferență este în prețul de manoperă precum și lucrarea profesionistă efectuată în unitățile reparatoare din restul țărilor europene care în serviciul oferit, aceștia își focusează întreaga atenție față de client, mulțumirea acestuia fiind factorul principal.

Sumele achitate că și daune morale suferite în urma evenimentelor soldate cu vătămare corporală sau deces, unde în mare parte interesele unor case de avocatură depășesc înțelegerile amiabile între părți. De multe ori persoanele care suferă aceste nefericite întâmplări sunt preluate, inclusiv din spital, de unii avocați sau reprezentanți ai acestora promițându-le părților vătămate numeroase sume de bani. Bineînțeles în acest sens nu există o legislație clară, cum putem găsi de altfel în alte state europene, care în baza jurisprudenței, au emis un ghid de despăgubire privind daunele morale eliminând riscul de interpretate și de îmbogățire netemeinică și nefondată.

Modalitatea de lucru a companiilor de asigurări în România

Cu toate acestea, ținând cont de sumele ridicate plătite de către români pentru o poliță de asigurare, companiile de asigurări nu ezită în a face abuzuri peste abuzuri, nerespectând legislația în vigoare, amânând adesea păgubitul, sau diminuând nejustificat cuantumul despăgubirii.

Reprezentanții unuia dintre cele mai cunoscute centre de daună independente din Sibiu, Schade Berater, ne-au explicat cum stau lucrurile în piață la ora actuală.

”În prezent de la înființarea acestui centru de daune independent, centru creat tocmai din cauza abuzurilor efectuate de către companiile de asigurări din România, s-au instrumentat peste 5900 de dosare de daună, incluzând toate companiile de asigurare din piață și aici enumerăm inclusiv, CITY INSURANCE, EUROINS, GRAWE, ALLIANZ TIRIAC, OMNIASIG, ASIROM, GROUPAMA, UNIQA, ERGO, GENERALI, ETC și putem spune pe rând, că toate fără nici o excepție au încercat la un moment dat sub diferite formalități împiedicarea efectuării unei despăgubiri corecte. Acest fapt este certificat de cele peste 400 de procese intentate în instanță de către noi în numele păgubiților pe care îi reprezentăm legal, pe diferite subiecte și anume: refuzarea achitării prejudiciului privind dreptul la lipsă de folosință, refuzarea achitării integrale a facturii de reparație la unitatea reparatoare autorizată RAR, refuzarea plațîi integrale a despăgubirii în regie proprie. După cum se știe în piață de asigurări, companiile de asigurări nu achită în regie proprie valoarea TVA- ului ceea ce este un abuz, păgubitul în condițiile în care face orice achiziție plătește valoarea de TVA pe acel bun, mai mult decât atât, companiile de asigurări lucrează cu platforme de piese de licență, aftermarket, fapt care duce la diminuarea calcului, impunând păgubitului un preț considerabil mai mic pe piesele înlocuite din deviz. Partea negativă este că de multe ori piesele acelea nici măcar nu există în baza de date a furnizorilor de piese auto, nefiind actualizată la momentul prezent, astfel încât prețurile invocate de acestea nu reflectă realitatea. Acestea sunt doar câteva exemple însă de multe ori păgubitul nu știe aceste aspecte, nu își cunoaște drepturile tocmai din acest motiv am înființat acest centru constatări daune independent, pentru a veni în sprijinul persoanelor prejudiciate din asigurări auto și nu numai, în vederea unei despăgubiri cât mai exacte față de daună suferită și de a încercă să ajutăm persoana prejudiciată să își continue planurile oferind mașină la schimb și ocupându-ne de absolut totul anticipând legislația greoaie din domeniu ” spune Alexandru Macrea, CEO Schade Berater la Centru Constatări de pe strada Livezii.

Lucrurile sunt mult mai complicate în prezent decât par, ținând cont de dispariția celui mai mare asigurator RCA din piață de asigurări RCA, rămânând doar câțiva jucători în piață, prețul asigurărilor vor continua să crească iar legislația pare să fie în defavoarea utilizatorului de vehicule din România. Mai mult decât atât cu situația actuală în care Fondul de Garantare a Asiguraților din România a preluat dosarele și constatările daunelor survenite în baza unui contract de asigurare RCA emis de o societate în insolvență în cazul de față CITY INSURANCE, despăgubirile vor fi achitate la propriu din banii fiecărui cetățean român, deoarece un anumit procent din fiecare poliță RCA încheiată se duce către ASF, în consecință, inclusiv către Fondul de Garantare care gestionează această situație.