Patru familii cu copii mici au trăit zilele acestea șocul vieții. Fiecare dintre ele a primit câte un ordin de evacuare din apartamentele ANL în care locuiesc pe strada Viitorului. Conform actului trebuie să plece din apartamente în termen de 15 zile. Asta, fără să fi primit vreun avertisment anterior. Oamenii spun că motivele pentru care se întâmplă asta sunt cel puțin ciudate, în contextul în care apartamentele ANL urmează a fi vândute celor care locuiesc în ele de cel puțin un an.

Strada Viitorului, unul din blocurile ANL. Patru din familiile care locuiesc aici au primit zilele trecute ordin de evacuare. Și acest lucru trebuie să se întâmple în termen de 15 zile. Asta în condițiile în care tocmai s-a aprobat vânzarea apartamentelor ANL din întreg Sibiul către chiriașii lor. Cei care au primit aceste ordine spun că totul este cel puțin ciudat: ”Motivele invocate nu sunt drepte pentru a se face o evacuare, de ce acest lucru se face doar pe o scara de bloc, de ce nimeni, timp de 6 ani nu a venit în control până acum, de ce se face acest lucru înainte de vânzare și stabilirea prețului?”

Un motiv- metrologia contorului de apă caldă

Unul dintre locatarii aflați în această situație spune că unul din motivele invocate în cazul său este faptul că nu s-a făcut metrologia contorului de apă caldă din apartament. Dar spune el, nimeni, niciun institut nu face asta. ”Ar trebui făcută metrologia la contorul de termoficare din casă. Dar, am întrebat peste tot, și la institutului de Metrologie din Brașov, nici ei nu fac această metrologie, decât pentru apometrele de pe scara blocului, ceea ce este făcut. Păi și dacă nimeni nu face, cine e de vină: ei au specificat asta în contract, dar nu se poate realiza. Acesta este unul din motivele pentru care mă evacuează”, spune R.D. unul dintre locatari.

Același motiv este trecut și pe ordinul de evacuare al ui G.H. ”Da, și au am același motiv invocat. Dar, care nu se susține. Cum să treacă asta dacă absolut nimeni în țara asta nu face metrologia decât pentru apometru de pe scara blocului? Pentru asta a chemat mereu și suntem la zi. Pentru cele din apartamente nu face absolut nimeni”

Al doilea motiv- Un fel de debara dată jos

Un alt motiv invocat de municipalitate pentru evacuarea chiriașilor este faptul că s-au desființat niște debarale, se spune, fără aprobare. Chiriașii ANL au însă o altă variantă.

”Am dat jos două debarale, ceva de genul acesta, cu care nu se putea face nimic. Erau făcute și așezate în așa fel încât nu le puteam folosi nici ca dulap, nici cămară. Erau făcute oricum din rigips, deci nu am stricat din structura blocului. Iar accept am avut din partea celor de la fondul locativ, pentru că de ei aparțineam atunci. Au venit, au văzut, au zis că le pot da jos. Nu mi-au dat nimic scris, dar verbal au spus că e în regulă. Cine s-a gândit că se va ajunge aici?” spune R.D.

Al treilea motiv- îmbunătățiri ”fără aprobare”

Pentru că stau de ani de zile în aceste locuințe, chiriașii ANL și-au dorit să le îmbunătățească. Pentru asta au făcut cerere pentru aprobarea lucrărilor, aprobare pe care de data aceasta au primit-o, în scris, de la Urbana.

”În apartamentul meu încă se lucrează. Am aprobare în scris, de la Urbana, pentru renovarea apartamentului. Am schimbat ușa de la intrare, ușile interioare, gresia, faianța, iar acum mai sunt mici detalii de făcut. Am băgat 7.000 de euro. Cum să mă evacueze acum, și mai ales de ce?”, se revoltă R.D.

Un alt locatar, A.R., spune că pentru aceleași motive este amenințat cu evacuarea. ”Mi-au spus că am făcut modificări fără aprobare. A fost o problemă cu boilerul de la centrala, s-a spart și s-a scurs pe perete și pe parchet. A trebuit să înlocuiesc parchetul și instalația electrică, prizele din camera respectivă. Am făcut cerere la fondul locativ de care aparțineam atunci, mi-au dat un număr de înregistrare și au spus că e ok, să fac, să nu las așa stricat. Acum vin și spun că nu am făcut bine. Numărul acela de înregistrare se poate găsi în arhivă, nu? Să mă evacueze că am înlocuit un parchet stricat și am refăcut instalație electrică să nu luăm foc? Astea nu sunt motive de evacuare”, spune A.R.

G.H. spune același lucru. ”Am renovat apartamentul și am băgat 10.000 de euro. Am făcut cerere la Urbana și am acceptul în scris. Iar acum vin să ne dea afară pentru ce? De ce oare doar pe scara asta au venit și înainte de vânzare? Circulă un zvon cum că ar trebui cumpărate apartamentele de unii, alții, cu pile…”

Oamenii sunt nemulțumiți și spun că vor lupta pentru drepturile lor în instanță. Au mers deja în audiențe la Urbana, iar dacă nu se vor lămuri lucrurile vor chema municipalitatea în fața judecătorilor.

Până al ora publicării articolului reprezentanții Primăriei Sibiu nu ne-au comunicat un punct de vedere pentru această situație.