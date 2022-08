După mai bine de un an de la crima teribilă din Cartierul Arhitecților, când o tânără a fost ucisă cu sânge rece de fostul concubin, criminalul și-a primit sentința. Individul a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executare pentru omor. Pe durata procesului, el a stat în spatele gratiilor, asfel că mai are de ispășit doar 12 ani și 7 luni din această pedeapsă.

În februarie 2021, chiar de Ziua Îndrăgostiților, o tânără în vârstă de 30 de ani a fost ucisă cu sânge rece de fostul concubin. Individul a bătut-o chiar în locuința ei din Cartierul Arhitecților din orașul Cisnădie, după care a omorât-o cu zeci de lovituri de cuțit: 17 în zona gâtului și alte două în zona inimii. La ceva timp după crimă, în aceeași noapte, individul a fugit în orașul său natal, la Deva, acolo unde s-a lăsat convins de fratele său și s-a predat poliției. Luni întregi, Viorel, cel care a comis crima, a stat în spatele gratiilor, timp în care familia Dianei, femeia ucisă, a făcut tot posibilul, împreună cu avocații, pentru ca inculpatul să rămână mulți ani în închisoare. La finalul lunii iulie 2022, judecătorii au decis sentința criminalului, care este definitivă.

Bărbatul a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru omor. În arest preventiv a stat încă din februarie 2021, adică un an și cinci luni, astfel că mai are de ispășit încă 12 ani și 7 luni din pedeapsă.

Ororile din noaptea crimei – Ucisă cu 19 lovituri de cuțit

Întreaga planetă, în data de 14 februarie, sărbătorește Ziua Îndrăgostiților. Diana era și ea îndrăgostită – de actualul iubit. Fostul însă, care își transformase dragostea într-o obsesie cruntă, nu o lăsa să fie fericită. În acea dată cu mare semnificație, chiar la miezul nopții, Viorel, cel care fusese îndrăgostit de Diana, a comis o crimă.

Diana se întorcea acasă. Fusese la Mârșa, la părinții ei, împreună cu actualul iubit. Era aproape de miezul nopții când i-a scris acestuia ultimele mesaje. I-a spus că a ajuns cu bine și că nu este frig în casă. Apoi, nenorocirea a avut loc. Viorel intrase peste ea în casă, fiind gelos din cauza actualei relații. A lovit-o și a atacat-o cu un cuțit, înjunghiind-o de 19 ori în zona inimii și la nivelul gâtului. Prin raportul de autopsie medico-legală s-a concluzionat că moartea Dianei a fost violentă și „s-a datorat insuficienței cardio-respiratorii și circulatorii acute consecutive hemoragiei externe și hemopneumotoraxului, urmare a unor plăgi înțepate-tăiate și toracice (cu interesarea plămânului stâng)”, potrivit rechizitoriului. La autopsie s-au mai constatat leziuni traumatice faciale, la nivelul membrelor superioare și toracelui, care s-au putut produse prin lovire repetată cu un corp dur, strângere cu mâna și zgâriere.

După ce a omorât-o, Viorel a plecat din apartamentul Dianei și a încuiat-o acolo. Plin de sadism, i-a dat mesaje fratelui ei și i-a spus că s-au împăcat. El se îndrepta spre Deva, orașul unde a copilărit, acolo unde s-a predat spre dimineață poliției.

„A încuiat-o în casă, ea zăcea acolo, iar el a plecat. I-a dat un mesaj la 2 noaptea băiatului mei pe WhatsApp după ce a omorât-o și i-a spus că s-au împăcat, că sunt bine, că vor să facă nu știu ce… Băiatul meu s-a neliniștit, până dimineața nu a dormit, fiindcă știa că nu aveau cum să se împace. El a plecat atunci la Deva la fratele lui și s-a predat acolo, apoi la 4 dimineața a fost adus la Sibiu. Poliția a intrat prin balcon. Au spart geamul să intre, iar în casă au mai găsit un rând de chei. Însă cheile de la mașină, de la apartament și o cheie de la noi la Mârșa a rămas la el, fiindcă a plecat cu ele. (…) El a plecat și nu avea de gând să se predea. Asta înseamnă circumstanțe atenuante. El n-a făcut asta că a vrut el, a făcut-o că i-a zis fratele lui. (…) A încuiat-o acolo. Cum poți să faci asta, o omori cu atâtea lovituri de cuțit… Nu a fost un accident. Dacă și după autopsie, tot ce au făcut medicii, urechea ei încă sângera atunci. Cum poate fi încadrată la articolul 188, când este clar că e omor prin cruzimi? Asta ne dorim, să îi schimbe încadrarea. Vorbim despre circumstanțe agravante și atenuante”, povestea anul trecut mama Dianei.

Părinții Dianei au cerut schimbarea încadrării la „moarte prin cruzimi”

Date fiind circumstanțele, părinții Dianei au făcut tot posibilul ca inculpatul să fie condamnat pentru moarte prin cruzimi și automat să rămână mai mulți ani după gratii. Încadrarea juridică nu s-a schimbat însă fiindcă, potrivit instanței, loviturile și înjunghierea au avut loc la un interval de timp scurt, iar suferințele victimele „au fost inerente acțiunii de ucidere”. Instanța a mai apreciat și că victima nu ar fi fost chinuită și, mai mult, „nici nu s-a probat că în momentul în care, rezultatul a ajuns la cunoștința opiniei publice, aceasta ar fi fost cuprinsă de un sentiment de oroare reflectat prin josnicia și neomenia inculpatului în săvârșirea infracțiunii”.

Părinții Dianei, părți civile în acest dosar, spun însă că vecinii și alte persoane care au auzit de crimă au fost oripilate. O vecină, spre exemplu, nu a mai locuit o vreme în bloc, de teamă, iar când s-a întors a chemat un preot să sfințească apartamentul. „Nu sunt suficiente dovezi pentru a se aprecia că inculpatul a urmărit victima pentru a o ucide, sau că unul din actele pregătitoarea acestei acțiuni a fost montarea de camere de supraveghere, pentru a se putea reține aceasta circumstanța agravantă”, potrivit instanței, deși mama femeii a declarat că individul a urmărit-o în noaptea crimei și a amenințat-o în trecut.

Un copil va crește fără mamă. Criminalul a primit 14 ani de închisoare

În luna aprilie a acestui an, criminalul a fost condamnat la săvârșirea unei pedepse de 14 ani închisoare, iar sentința, pe atunci, nu era definitivă. Părțile civile au făcut apel, însă lucrurile au rămas neschimbate. „Respinge ca nefondate apelurile declarate inculpatul D. C. V., de părțile civile L. E., L. I., Ț. T. A. și partea civilă Ț. C. Ș., prin reprezentant Ț. T. Al. împotriva sentinței penale nr. 46/08.04.2022, pronunțate de Tribunalul Sibiu, în dosar nr. 1523/85/2021. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestului preventiv, începând cu data de 15.02.2021 până la data de 21.07.2022. (…) Definitivă. Pronunțată la data de 21.07.2022, prin punerea hotărârii la dispoziția părților și procurorului, prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în minuta ședinței.

Criminalul mai are de ispășit o pedeapsă de 12 ani și 7 luni, iar de această dată sentința este definitivă. Din luna februarie a anului trecut el a fost în arest preventiv, fiind încarcerat în Penitenciarul din Aiud.