BC CSU Sibiu a bifat un nou succes în Top 10 și a trecut joi seară, în Sala Transilvania de CSM Constanța cu scorul de 78-74, în etapa 23 din Liga Națională de baschet masculin.

Echipa sibiană a făcut diferența în prima jumătate a ultimului sfert, în care și-a asigurat avantajul care i-a adus la final victoria, scor 78-74, după un meci dificil.

Antrenorul Tomas Rinkevicius spune că echipa nu a avut un start bun. Tehnicianul le-a mulțumit jucătorilor care, deși au avut probleme medicale, au intrat pe parchetul Sălii Transilvania și au contribuit la un succes important.

„Am început meciul fără energie, dar știu foarte bine care este motivul. Nu este un secret, ieri nu am terminat antrenamentul, din cauză că am fost bolnavi. Vrea să le spun un mare mulțumesc jucătorilor, lui Rareș, Aurică, lui Barro, dar și tuturor celor care nu s-au simțit tocmai bine, dar au intrat în meci pentru a da tot ce aveau mai bun la acest moment. O victorie foarte importantă pentru noi. Este cu atât mai savuroasă pentru că nu am jucat cel mai bun baschet, dar aveam nevoie de acest succes. Caracterul nostru ne-a adus această victorie cu Constanța. Mulțumiri și suporterilor, au fost gălăgioși, ne-au ajutat mult. Ne-au motivat în repriza secundă, am reușit astfel cele mai bune momente ale noastre și am obținut această victorie”a spus Tomas Rinkevicius la încheierea jocului cu Constanța.

BC CSU Sibiu ajunge la un bilanț de 6 victorii și 7 înfrângeri în Top 10 și se va deplasa pe terenul lui SCM Timișoara, luni, 20 martie.

Blumbergs: ”Ne-am apărat foarte bine”

Robert Blumbergs crede că echipa sa a controlat meciul, în special în a doua repriză. ”Este o victorie extrem de importantă. Cred că am început puțin cam moale. În repriza secundă am crescut nivelul, am alergat mai mult. Per total cred că ne-am apărat foarte bine, de multe ori ei reușind să marcheze după aruncări dificile. Am făcut o treabă bună. Cred că am avut controlul asupra întregii partide. Ei au marcat câteva coșuri dificile, peste apărători și asta i-a adus înapoi în meci. Cu toate acestea am simțit că suntem în controlul meciului” a spus Roberts Blumbergs. Robi a fost cel mai bun marcator al echipei în acest joc, cu 18 puncte, lângă care a adăugat și 6 recuperări.

