Probleme majore la pista de biciclete din Rășinari și ceea de pe strada Podului. Bicicliștii sunt nevoiți să aibă mare grijă atunci când merg pe cele două piste, deoarece se pot accidenta grav din cauza denivelărilor și a pietrișului prezent pe acestea.

Sursă foto: Facebook/ Kovacs Robert Sursă foto: Facebook/ Kovacs Robert

Un sibian a semnalat pe pagina de Facebook neregulile care se întâlnesc pe cele două piste de bicicletă. Acesta a transmis faptul că pe pista din Rășinari au apărut acum mai bine de un an numeroase denivelări care pot duce la apariția accidentelor. „S-au întâmplat multe căzături, biciclete de mii de euro stricate, pene, etc. Pe lângă aceste denivelări sunt și canalele de pe pistă ridicate prea mult, dar deh, așa-s de la început, doar trebuia să ne obișnuim. La cum cade umbra copacilor pe pistă, imposibil să le vezi. Eu am ceva experiență în pedalat și era să-mi rup capul… așa că nu îmi e greu să-mi închipui cum au căzut oamenii acolo” susține sibianul în postarea sa.

Și la pista de biciclete de pe strada Podului există probleme. Pista este plină de pietriș și pietre care încurcă bicicliștii să aibă o plimbare liniștită. „Apoi mai e vestita și mult lăudata pistă de pe str. Podului. Unii mai au și „biciclete cu roți înguste”, nu doar „cu roți groase” cum ar zice cei din Primărie și m-am cam săturat să repar pene fiindcă cineva nu e în stare să bage mașina de curățat pe pistă. Ce e mai trist e că șoseaua e impecabil curățată, însă pista… Așa sunt majoritatea pistelor din oraș, plus că cele mai multe au și grilă de canalizare pe ele. Bicicliștii contează doar pentru statistică din păcate” se mai arată în postarea sibianului.

