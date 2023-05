Cu vremea calda in plina desfasurare, e timpul sa te pui pe treaba si sa construiesti gratarul mult visat in gradina ta! In timp ce multi dintre proprietarii de case opteaza pentru gratare de gradina de-a gata, modele portabile sau mai avansate, unii prefera varianta mai traditionala, zidita. Si pe buna dreptate! Nimic nu poate egala aroma deosebita a unei pizza sau paini delicioase, pregatite pe vatra cuptorului de gradina.

Asadar, daca planul tau pentru vara aceasta este sa construiesti un cuptor gradina deosebit in curtea casei tale, noi venim cu o serie de sfaturi pentru tine:

Alegerea locului potrivit. Primul pas este sa alegi un spatiu corespunzator pentru a realiza constructia gratarului. Opteaza pentru o suprafata plana si stabila, care sa aiba o distanta suficienta de constructii din lemn, plante, sau alte lucruri inflamabile. De asemenea, asigura-te ca nu exista ramuri de copaci sau alte obiecte care ar putea interfera cu constructia cuptorului de gradina.

Achizitionarea materialelor corespunzatoare. A doua etapa este sa alegi materialele potrivite. Cele mai bune optiuni sunt caramida, piatra sau metalul. Caramida si piatra sunt optiuni excelente pentru o constructie permanenta, in timp ce metalul poate fi o optiune buna pentru un gratar portabil. In plus, trebuie sa iei in calcul si alte componente, cum ar fi gratarul, un suport pentru lemne, un recipient pentru cenusa sau un set ustensile gratar care iti va fi de mare ajutor atunci cand cuptorul va fi gata de utilizare! Pregătirea fundației cuptorului de gradina. Al treilea pas consta in pregatirea fundatiei gratarului. Daca alegi piatra sau caramida, trebuie sa realizezi o fundatie solida pentru a mentine constructia in siguranta. Poti incepe prin saparea zonei si turnarea betonului. Recomandam ca fundatia sa fie peste nivelul solului si sa-i lasi la dispozitie minim o zi pentru a se intari. Constructia propriu-zisa a cuptorului de gradina. Cand vine vorba de ridicarea cuptorului propriu-zis, trebuie sa urmezi cateva etape importante, si anume:

construirea zidurilor cuptorului: dupa ce ai decis ce forma va avea gratarul, poti incepe ridicarea zidurilor. Aceasta se realizeaza ca orice constructie clasica, mai exact asezarea caramizilor sau bucatilor de piatra unele peste altele si aplicarea de mortar intre ele.

dupa ce ai decis ce forma va avea gratarul, poti incepe ridicarea zidurilor. Aceasta se realizeaza ca orice constructie clasica, mai exact asezarea caramizilor sau bucatilor de piatra unele peste altele si aplicarea de mortar intre ele. turnarea placii peste zidurile deja construite: acest pas reprezinta suportul propiu-zis pentru gratar, dar si spatiul de lucru. Poti incepe prin a monta un cofraj peste ziduri si turna beton. Asigura-te ca placa de beton nu prezinta denivelari si acorda-i cel putin o saptamana pentru a se usca suficient de bine.

acest pas reprezinta suportul propiu-zis pentru gratar, dar si spatiul de lucru. Poti incepe prin a monta un cofraj peste ziduri si turna beton. Asigura-te ca placa de beton nu prezinta denivelari si acorda-i cel putin o saptamana pentru a se usca suficient de bine. ridicarea cuptorului: consta in zidirea partii superioare a gratarului, mai exact realizarea focarului, partii care adaptosteste grilajul si hornului. Te sfatuim ca pentru constructia focarului sa utilizezi caramida refractara cu o latime de minim 3 cm, astfel ca rezistenta la temperaturile ridicate sa fie garantata. Dupa construirea vetrei, poti trece la realizarea blatului de lucru cu ajutorul unor placi ceramice.

consta in zidirea partii superioare a gratarului, mai exact realizarea focarului, partii care adaptosteste grilajul si hornului. Te sfatuim ca pentru constructia focarului sa utilizezi caramida refractara cu o latime de minim 3 cm, astfel ca rezistenta la temperaturile ridicate sa fie garantata. Dupa construirea vetrei, poti trece la realizarea blatului de lucru cu ajutorul unor placi ceramice. finisarea cuptorului: aceasta ultima etapa presupune slefuirea constructiei si aplicarea unui lac de piatra. Pentru un design mai impresionant, poti decora cuptorul finisat cu luminite, plante ornamentale sau alte accesorii.

Un gratar bine construit poate fi un punct focal al activitatilor de vara in gradina ta si poate rezista pentru o perioada lunga de timp. Cu putina planificare si pregatire, poti obtine gratarul perfect pentru gradina sau curtea casei tale. Daca, insa, constructia unui cuptor de gradina nu este ceea ce iti doresti si preferi mai degraba un gratar de-a gata, catalogul PE FOC vine cu modele deosebite weber grill, perfecte pentru pregatirea alimentelor favorite in aer liber!

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News