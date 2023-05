Cum știi că ți-ai găsit vocația și locul de muncă perfect? Poate atunci când vii cu drag la job? Ori poate atunci când te bucuri că îți revezi colegii? Sau poate când satisfacția nu e reprezentată de bani, ci de împlinirea sufletească? Florin Poșa este din orașul Victoria, județul Brașov, dar lucrează în Sibiu. Nu vine la muncă cu mașina personală, ci face naveta cu trenul. Iar ceea ce pentru mulți poate fi un greu sacrificiu, pentru el este o plăcere, fiindcă simte că în sfârșit face ce îi place. După ce vreme de zece ani a lucrat în construcții, ba în țară, ba în străinătate, mereu pe teren, indiferent de anotimp și de condițiile meteo, Florin a decis să facă o schimbare. A profitat de faptul că stăpânește limba germană și a mers la un interviu la INDECA. Și-a mai dat o șansă, după cum spune chiar el, și este mândru de alegerile făcute. Deși este nou în companie, brașoveanul este extrem de apreciat, fiind unul dintre cei mai dedicați angajați.

Florin are 39 de ani și în ultimul deceniu din viață a lucrat în domeniul construcțiilor. Anul trecut, și-a dat seama că are nevoie de o schimbare profesională, așa că s-a orientat care sunt firmele care fac angajări. Și-a depus CV-ul la INDECA și a fost chemat la interviu. Își amintește și acum ce emoții avea, fiindcă totul era nou pentru el.

„Ideea e simplă. Am lucrat 10 ani în construcții, o vreme în România, iar apoi în Germania. Anul trecut, când m-am întors definitiv în țară, mi-am dorit să schimb domeniul. A fost o glumă la început, fiindcă nu am crezut că voi reuși. În sinea mea mi-am spus mereu <<Mai dă-ți o șansă!>> și asta am făcut. A fost șansa vieții mele, fiindcă am ajuns la INDECA unde am găsit ce nu credeam că voi găsi vreodată. Eu veneam din cu totul și cu totul altă lume, nu aveam nicio treabă cu calculatorul, nu eram specialist, dar am avut susținere din partea colegilor și încet, încet am învățat totul. În două luni, cu ajutorul echipei, am ajuns la un nivel foarte mare. Tot ce pot spune este că în următorii 20 de ani eu nu îmi mai schimb serviciul”, povestește Florin Poșa, angajat INDECA.

Deși locuiește în județul Brașov, într-un orășel aflat la limita cu județul Sibiu, asta nu l-a împiedicat să se angajeze în orașul de pe Cibin. Vine cu plăcere la muncă și nu se plânge o clipă. Pentru unii poate părea un sacrificiu să faci naveta cu trenul, dar pentru el este pură relaxare. Zilnic adună povești de la oamenii alături de care călătorește și le împărtășește mai apoi colegilor de la birou.

„Eu sunt din Victoria. Pentru mulți oameni, cele patru ore pe care le fac pe drum sunt pierdute, dar pentru mine e un câștig. Având în vedere echipa pe care o am, legăturile pe care le-am format aici, proiectele pe care lucrez, salariul pe care îl câștig, eu zic că merită. În plus, am posibilitatea, la fel ca toți colegii, să îmi fac programul după bunul plac”, spune Florin.

Hai în echipa INDECA!

Florin este dovada vie că orice lucru este posibil și că nu este niciodată târziu pentru o schimbare profesională. Așadar, dacă ești în căutarea unui nou loc de muncă, dacă vrei să lucrezi cu oameni profesioniști și dedicați, dacă știi limba germană și dacă vrei un salariu cu mult peste media locală, INDECA face angajări!

INDECA, firma din Sibiu cunoscută pentru serviciile de consultanță pe care le oferă companiilor precum DHL – Deutsche Post sau OBI, își mărește echipa. Sunt disponibile 150 de posturi pe limba germană, agenți front-office și back-office. Salariile entry-level încep de la 8.500 de lei brut pe lună, programul este flexibil și te poți angaja chiar și dacă nu ai experiență în acest domeniu.

Așadar, dacă vrei să ai parte de toate aceste beneficii, dar și de multe altele, poți trimite CV-ul prin e-mail la adresa recrutari.sibiu@indeca-business.de, la numărul de telefon 0722 356 738, pe site-ul Ejobs și chiar prin platforma Facebook Indeca Business Romania.

