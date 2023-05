Luna aceasta, într-o zi cu soare și 20 de grade Celsius, am obținut aprobarea conducerii companiei SOMA pentru a însoți pe traseul din Sibiu una dintre mașinile care spală străzile. Ne-am urcat în cabina domnului șofer Govoreanu pe strada Rahovei, aproape de Calea Cisnădiei, și am coborât în fața primăriei vechi, pe Victoriei, după ce am parcurs kilometri buni pe locul din dreapta. Am înțeles astfel multe rațiuni din spatele acestui proces de curățenie a orașului.

Spre exemplu, mulți sibieni sunt mirați de faptul că anumite străzi sunt spălate mai des și altele nu, sau că mașinile de spălat sunt văzute în anumite zile. Ne-a explicat George Bașa, șeful punctului de lucru SOMA Salubrizare Stradală de pe strada Henri Coandă.

”Toate lucrările pe care noi le facem în ceea ce privește spălarea străzilor din Sibiu au la bază un grafic stabilit de Serviciul Salubrizare din cadrul primăriei Sibiu. Există anumite priorități, stabilite prealabil, unele artere principale sunt spălate mai des, altele considerate secundare sunt spălate mai rar. Pe unele ajung mașinile de spălat zilnic, pe altele de trei ori pe săptămână. Graficul cu străzile care trebuie spălate, împreună cu mașinile care ies pe traseu, este stabilit cu o zi înainte, astfel încât la prima oră șoferii știu exact ce au de făcut. Fișa de lucrări este făcută în ordinea intrării pe străzi”, a precizat șeful punctului de lucru al SOMA.

Așa se face că mașinile de spălat străzile ajung zilnic pe bulevardul Coposu, pe Milea, pe Mihai Viteazu, iar Piața Mare lunea, miercurea, vinerea, pe când în Piața Mică și Piața Huet marțea, joia și sâmbăta.

În acest moment SOMA are două tipuri de mașini, de două dimensiuni: Cele mai au o capacitate de 12 metri cubi de apă și cele mici de 5 metri cubi de apă. Trei mașini de spălat ies zilnic pe traseu. Acestea au puncte stabilite în zona de activitate și merg să alimenteze în momentul în care golesc apa din rezervor. Apropo, străzile Sibiului sunt spălate doar cu apă din rețeaua publică a orașului, fără nimic altceva.

”O problemă de care ne ciocnim de multe ori este aceea că mulți oameni cred că ne alimentăm cu apă din râul Cibin și spălăm străzile cu apă murdară. Este complet fals. Spălăm cu apă potabilă provenită din rețeaua de alimentare cu apă a orașului. Fără nimic altceva în ea. Pe malul Cibinului avem un punct de alimentare pe un canal construit special de cei de la Apă Canal, cu apometru, de unde alimentăm. Însă este tot din rețea. În tot orașul avem trei puncte de alimentare, când o mașină golește recipientul merge și alimentează, apoi reia traseul”, mai detaliază George Bașa.

Planul general este ca mașina de spălat să vină după ce a trecut mașina de măturat. Rolul acestei acțiuni este de a reduce cantitatea de particule care ajunge în aer și pe care o respirăm cu toții. În afara prafului obișnuit existent în oraș din cauza traficului apar numeroase particule de cauciuc de la roțile mașinilor și inclusiv de la sistemele de frânare. Toate acestea se ridică în atmosferă. Angajații SOMA vin cu un jet de apă care spală aceste particule și împiedică creșterea poluării.

În afara spălatului există și activitatea de stropit, care se face cu o presiune mai mică la temperaturi de peste 30 de grade Celsius.

”Trebuie să respectăm o anumită viteză, nu putem circula cu o viteză mai mare de 15 km/h, aceasta este o cerință derivată din normativele pentru spălat stradal. Din cauza aceasta și apar uneori discuții că se formează ambuteiaje în trafic, însă noi vrem doar să ne facem treaba cât ai bine, conform cerințelor”, spune domnul Dumitru Govoreanu, șofer profesionist cu o experiență de peste 43 de ani. După ce vreme îndelungată a fost șofer de TIR, străbătând Europa dintr-un colț într-altul, de mai bine de un an s-a retras spre casă și lucrează la SOMA. Fie pe mașina de spălat, fie pe cea de măturat, în funcție de nevoile zilei.

”Eu îi înțeleg și pe cei din spatele meu, nu e ușor să te grăbești undeva, poate la serviciu, și să dai de o mașină care merge cu 15 km/h și pe care să n-o poți depăși. Unii șoferi mă înjură, alții vin în fața mea și se fac că pun frâne bruște, arată semne… și eu îmi fac doar treaba, curăț străzile orașului de murdării. Pentru asta trebuie să îndur multe mizerii de la alți sibieni”, mărturisește cu mâhnire domnul Govoreanu.

Apoi îmi explică foarte clar rolul mașinii pe care o conduce. ”Uite, acolo jos, la 30 de centimetri de bordură. Vezi că se rămâne o dâră de praf în urma mașinii de măturat. N-ai ce-i face, așa se formează ea. Praful acela roțile îl ridică în aer și îl respirăm noi, toți. Mașina de spălat are presiune, aproape ca cea din spălătoriile auto, curăță strada. Mulți nu înțeleg asta, ei vă doar traficul”, precizează domnul Govoreanu.

”Nu ne dă nimeni prioritate când ieșim din parcări sau alveole, mulți opresc unde se nimerește și ne este foarte greu să-i ocolim. Sunt unii care cred că butonul de avarii de la mașini le dă dreptul să oprească absolut oriunde. Alții vin să ne reproșeze că am trecut pe lângă ei pe stradă și ei aveam mașinile curate. Va dați seama, îi deranjează murdăria de pe mașină, dar nu văd că merg prin ea sau o respiră? Noi doar încercăm să ne facem meseria cât mai bine, și eu când mă dau jos de la volan tot aerul din Sibiu îl respir”, mai povestește Dumitru Govoreanu.

În încheiere, șoferul SOMA ne propune să încercăm să ne rupem de problemele din trafic, de nervi, nerăbdare și data viitoare când ne plimbăm prin oraș să ne uităm cu atenție pe străzile de care are grijă SOMA. ”Dacă suntem sinceri o să vedem că niciodată nu au fost atât de curate”, concluzionează domnul Govoreanu.