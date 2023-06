FC Hermannstadt a scos la vânzare online pe siteul www.bilete.ro abonamentele valabile pentru sezonul 2023-2024, la prețurile de 800 lei (Tribuna 2) și 1000 lei (Tribuna 1). Pentru cei care doresc să vină cu copiii la meci s-au creat abonamentele Family Zone, la prețurile de 200 lei pentru cei mici.

Radu Neguț, directorul sportiv al clubului sibian a explicat că prețurile la abonamente sunt neschimbate, deoarece cele din sezonul trecut au fost doar pentru jumătate de campionat. ”Sezonul trecut am jucat 11 meciuri la Mediaș și 11 la Sibiu, prețurile pentru abonamente s-au dublat pentru sezonul viitor, pentru că sezonul trecut a fost practic doar pentru jumătate de sezon. Le mulțumesc tuturor celor care și-au reînnoit abonamentele, celor care și-au luat deja și nu aveau sezonul trecut. Sper să se mai cumpere, s-au dat un număr bun de tichete până acum. Am speranța că se vor mai vinde, îi înțeleg pe cei care nu își iau abonamente și sper ca ei să ne susțină la cât mai multe meciuri, cumpărând bilet” a declarat Radu Neguț pentru siteul oficial al clubului.

”Cheltuielile clubului cresc”

Directorul sportiv al FC Hermannstadt, Radu Neguț a explicat că toate cheltuielile clubului pentru sezonul viitor din Superliga cresc considerabil, iar fanii pot sprijini prin achiziționarea de abonamente și bilete, în funcție de preferințe. Finanțatorii clubului au făcut eforturi considerabile pentru a prelungi contractele cu staff-ul tehnic și jucătorii doriți.

”Prețurile la abonamente nu au crescut, în schimb, pentru viitorul sezon, toate cheltuielile clubului cresc, cantonamentul, echipamentul, deplasările ne costă mai mult, asta este o oglindă a economiei. Oamenii care susțin financiar clubul au făcut eforturi să avem stabilitate sportivă, am reușit să ne menținem staff-ul tehnic, am reușit să prelungim contractele cu jucătorii pe care ni i-am dorit, a existat doar un caz în care un jucător nu a acceptat oferta noastră de prelungire și nu s-a ajuns încă la un consens, dar nu este încă la final de contract și nu se știe ce se va întâmpla. S-au făcut eforturi ca toate aceste contracte să fie prelungite. Cheltuielile clubului cresc, prin cumpărarea abonamentelor sau prin prezența fanilor la jocuri ca plătitori de bilet este modalitatea prin care oamenii pot ajuta clubul. Le mulțumesc tuturor celor care au fost sezonul trecut alături, îi înțelegem pe cei care nu au fost și le mulțumim celor care vor fi acest an și sperăm să fie mai mulți” a explicat Neguț.