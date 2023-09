Începând de vineri, 15 septembrie, Sibiul găzduiește din nou cel mai mare eveniment de întâlnire a chitariștilor din toată țara – Sibiu Guitar Meeting. Timp de 3 zile, Muzeul ASTRA vibrează prin zeci de concerte live, cântări de chitară și un program bogat de activități pentru publicul larg.

Accesul în zona de festival din Muzeul ASTRA se face prin achiziționarea unui bilet de intrare în muzeu sau a unui abonament de festival. Acestea pot fi cumpărate în avans online de pe http://bit.ly/AccesPublic-SGM2023 și fizic de la casieria principală a Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului, poarta I, Pavilion Muzeal Multicultural.

Muzica rock si chitara, pilonii festivalului

Sâmbătă, 16 septembrie, este programat în Muzeul ASTRA Concertul Manifest – cel mai spectaculos și emoționant moment, începând cu ora 17:00, pe Scena de pe lac. Peste 700 de chitariști din peste 30 de orașe vor fi vedetele unui adevărat show de 2 ore.

Chitariștii s-au pregătit un an întreg pentru a cânta în același timp un playlist format din 18 piese folk-rock românești și internaționale, acompaniați de pe scenă de artiștii invitați: Vama vor cânta la unison piesele „Perfect” și „Epilog”, Bucovina aduc „Straja” și „Spune tu vânt”, Antract vor acompania chitariștii pe „Trebuie să crezi” și „Iubirea”, Marcel Bostan și Marin Nicoară de la Alternosfera vor cânta în premieră la festival „Flori de mai” și „Ploile nu vin”, Mircea Vintilă va evoca nostalgia piesei „Vinovații fără vină” de Pasărea Colibri, Emeric Imre ne încântă cu „Nebun de alb”, iar Ducu Bertzi se alătură cu marile hituri „Floare de colț” și „M-am îndrăgostit numai de ea”.

Ziua de vineri, 15 septembrie, începe cu seria de concerte Young Revolution Rock, la ora 18:00, în Muzeul ASTRA, când publicul va descoperi noi trupe talentate din țară precum Waves și Crom. Seara continuă cu super-show-uri Revolter, de la 19:30, Antract, de la ora 20:30 și Bucovina, începând cu ora 21:30.

Sâmbătă, 16 septembrie, festivalul continuă cu muzică bună încă de la ora 14:00. Emeric Imre cântă pe Scena din Șură, plasată la Târgul de Țară, iar programul continuă aici cu seria Young Revolution Rock: Alina Amon, Crocodile Paradox, Drunken Owls și Alex Petrenchi. De la ora 17.00 va avea loc Concertul Manifest, iar seara se va încheia cu un super concert Vama, de la ora 21:30, la Scena de pe lac.

Duminică, 17 septembrie, sunt programate 3 concerte de zi la Scena din Șură de la Târgul de Țară, de la ora 14:00, susținute de artiștii Mircea Vintilă, Ducu Bertzi și Denise & Andrei.

În paralel cu toate evenimentele muzicale se va desfășura seria Young Revolution Folk, care aduce în atenție grupuri de chitariști din toată țara. Aceștia au pregătit sibienilor scurte cântări de stradă, atât în Muzeul ASTRA, cât și în zona centrală a Sibiului.

Activitățile culturale, atelierele pentru copii și zonele de relaxare completează atmosfera de festival

Anul acesta, Guitar Meeting este un festival mai complex ca oricând. Experiența culturală bogată, de care se vor bucura nu doar chitariștii, ci întregul public, cuprinde zeci de activități planificate în Muzeul ASTRA în toate cele 3 zile ale evenimentului.

Vineri, 15 septembrie, vor avea loc în intervalul 10:00 – 14:30 o serie de ateliere creative, concursuri și jocuri pentru copii, în Kids Zone. Tot aici, de la ora 11:00, este programată partea I a unui Atelier-spectacol de muzică rock pentru copii, pus în scenă de Crocodile Paradox. Acesta propune copiilor o călătorie muzicală din anul 1956 până în 2023, trecând prin cele mai spectaculoase și relevante trupe și piese care au marcat istoria rock-ului. Seara, de la ora 19:00, trupa de dans Young Till Death a pregătit special pentru Guitar Meeting show-ul demonstrativ de dans de stradă – „Liceenii Rock&Roll”.

Sâmbătă, 16 septembrie, programul continuă cu noi activități. În intervalul 10:00 – 17:00 au loc ateliere creative, concursuri și jocuri pentru copii, în Kids Zone. În paralel, de la ora 11:00, este programat Atelierul Sing&Play, coordonat de Mira și Cosmin Lupu, care antrenează utilizarea concomitentă a vocii și chitarei. Apoi, între orele 14:00-16:00, copiii care au peste 9 ani sunt așteptați la Cercul de chitară coordonat de Vio Costin. Programul zilei continuă de la ora 15:30 cu Sesiunea de întrebări “Ask Me Anything” cu Crivăț de la trupa Bucovina, care va răspunde tuturor curiozităților chitariștilor și publicului.

Ultima zi de festival – duminică, 17 septembrie, va fi la fel de plină. În intervalul 11:00-17:00 continuă atelierele creative, concursurile și jocurile pentru copii în Kids Zone. Între 11:00-12:00 are loc o nouă sesiune a Cercului de chitară demonstrativ cu Vio Costin, iar de la ora 13:00 este programată o demonstrație de street dance cu Iron Kids & Baby Bones. În continuare, la ora 14:00, se pune în scenă a doua parte a Atelierului-Spectacol de muzică rock pentru copii, iar la 17:00 are loc Rock the Screen – proiecția unui film cu tematică muzicală.

Guitar Meeting este un eveniment organizat de Asociația Culturală Play, care face parte din programul Pune Mâna pe Chitară.

Ai aflat că