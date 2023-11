Cum ar arăta Târgul de Crăciun din Sibiu fără trenul turistic care bucură în fiecare an sute de copii din toată țara, dar și din străinătate? Cu siguranță, cei mici ar spune că incomplet, că lipsește ceva din peisajul obișnuit al târgului din Piața Mare. Nea Ghiță este responsabil pentru zâmbetele de pe chipurile înghețate al copiilor, dar și pentru siguranța acestora. Ghiță conduce trenulețul de la Târgul de Crăciun din 2018 și savurează fiecare moment de fericire alături de copii și părinți.

Ghiță este brașovean și vine în fiecare an la Târgul de Crăciun din Sibiu, perioadă în care este șoferul trenului turistic. Acesta nu doar că plimbă turiștii cu trenul, ci are grijă ca vehiculul să fie în condiții foarte bune. „Sunt șofer pe trenulețul turistic pe tot timpul anului, însă când nu avem târguri, avem un atelier unde le reparăm, le vopsim și le aranjăm. Acesta este un alt tip de muncă”, spune acesta.

Șoferul trenulețului știe bine Sibiul. A avut timp să îl învețe. Din 2018, Nea Ghiță plimbă copiii și turiștii la fiecare târg organizat în centrul Sibiului. „La târgurile din Sibiu am venit de când sunt angajat. Din 2018 am venit la Târgul de Crăciun, la Cibinfest, cum era odată, și la Târgul de Paște, în afară de perioada cu pandemia. Înainte să fiu șofer la trenul turistic am fost tot șofer la o firmă de bricolaj și la o firmă de transport”, povestește Ghiță.

„Pe zi ce trece îmi place și mai mult”

Nea Ghiță se simte împlinit prin locul de muncă pe care îl are. Bucuria copiilor îl cuprinde de cele mai multe ori, însă și dorul de casă apare și el. În Ajunul Crăciunului, Ghiță „trage o fugă” la Brașov să își vadă familia și nepoții, iar dis de dimineață se va întoarce la Sibiu să plimbe copiii cu trenul turistic.

„Îmi place. M-am obișnuit și pe zi ce trece îmi place și mai mult. Îmi plac copiii, mai ales că și eu am nepoți. Îi plimb cu mare drag. Este într-adevăr și o responsabilitate pentru că știm cu toții cum sunt copiii. Nepoții au venit și aici, îi plimb și sunt foarte bucuroși. În perioada aceasta suntem cazați de firmă în Sibiu, pe toată perioada târgului. Din 10 noiembrie am venit și o să stau până în 5, 6 ianuarie. Sunt aici de Crăciun și de Revelion. Familia mai vine să mă viziteze, iar când mai pot, trag eu o fugă seara și vin a doua zi dimineață. În Ajunul Crăciunului, târgul se termină mai repede iar atunci fug la Brașov și pe 25 mă întorc. Provocarea cea mai mare rămâne aceea că sunt plecat de sărbători de acasă, dar până la urmă nu sunt în străinătate. Mă mai vizitează și ei, mai merg și eu când pot”, spune Nea Ghiță.

Blocat cu trenul turistic pe strada Cetății

Ca în orice meserie, peripețiile apar și ele fie că vrei sau nu. Nea Ghiță, de exemplu, a avut probleme „în trafic”. „Mai pățesc să se blocheze circulația pe strada Cetății. Am tot încercat să am grijă. Pe Cetății mai parchează mașini și pe o parte și pe cealaltă și dacă eu nu pot să trec, toată strada Cetății se blochează. O singură dată a parcat cineva mașina încât nu am mai putut să trec. Am așteptat, am sunat mai mult de o jumătate de oră. Omul nu și-a dat seama că acolo se ridică pilonul, la intersecție cu Papiu Ilarian”, povestește șoferul trenului turistic.

Turiști mai puțini la Târgul de Crăciun din Sibiu

Nea Ghiță a fost la fiecare Târg de Crăciun din Sibiu din ultimii cinci ani. A avut timp să observe numărul turiștilor, de unde vin și cât de mult au fost afectați de pandemie sau de inflație. Concluzia, „se uită la portofel”.

„Sunt din ce în ce mai puțini turiști și nu doar la trenuleț, ci în general în târg. Știu cum era în 2018, câtă lume era și cum venea. Acum poate cu 1 Decembrie, cu Crăciunul să vină mai mulți. Cred că din cauza vremurilor sărăcăcioase, poate și salariile oamenilor sunt mici sau nu au mai crescut. Pe turiști îi plimbăm mai mult că localnicii vin o dată, dar nu în fiecare săptămână sau în fiecare lună. Omul se uită în portofel. Sunt destui și care vin din străinătate, dar sunt și din țară care vin din toate părțile, Timișoara, Craiova, Brașov și mulți din București. Sunt oameni care colindă țara la toate târgurile de Crăciun ca să vadă unde este mai frumos”, spune brașoveanul.

Anul acesta a crescut prețul și la plimbările cu trenulețul. Dacă până anul trecut prețul era de 10 lei, acum e 15 lei. Scumpirea a fost cauzată de creșterea prețului la motorina, dar și prețul pieselor pentru tren, explică șoferul.

Trenul turistic circulă la Târgul de Crăciun din Sibiu, de luni până vineri, între orele 11.00-22.00 și sâmbăta și duminica de la 10.00 la 22.00. Nea Ghiță este tot timpul prezent la datorie, să aducă bucurie în privirile copiilor și în ale părinților pentru că, așa cum bine știm, Crăciunul trezește copilul din fiecare.

