CSC 1599 Șelimbăr iernează pe primul loc în eșalonul secund, iar antrenorul Claudiu Niculescu anunță că vor fi câteva modificări în lotul ”călăreților roșii” în această pauză competițională.

Șelimbăr iernează pe primul loc în Liga 2 și chiar dacă nu are drept de promovare, își propune să impresioneze în play-off. Antrenorul Claudiu Niculescu a anunțat că iarna va aduce și câteva modificări în cadrul lotului. ”E clar că vin și momente mai puțin plăcute, în sensul în care trebuie să mai renunțăm la jucători, vor veni și alții, fotbalul este o selecție continuă. Nu sunt momente plăcute, dar sunt necesare pentru echipe care vor să facă performanță. Mergem bucuroși în vacanță, am făcut multe lucruri frumoase în acest sezon, cred că se putea și mai bine, dar pe de altă parte se putea și mai rău, așa că trebuie să fim mulțumiți cu punctele adunate până acum, care ne dau speranțe mari să ne atingem obiectivul, intrarea în play-off” a spus Claudiu Niculescu.

Reunirea ”călăreților roșii” este stabilită la începutul anului viitor, iar Claudiu Niculescu le-a trasat jucătorilor un program de vacanță. ”Vor avea un program în vacanță, sper să vină într-o condiție fizică optimă, trebuie să respecte programul pe care îl vor avea. Este foarte important ce am realizat până acum, dar nu este totul, ne așteaptă meciuri grele în continuare și sper să arătăm și mai bine în primăvară” a mai spus fostul internațional.

”Locul 1 este absolut meritat”

CSC Șelimbăr a fost egalată pe final joi, pe Stadionul Municipal, în disputa cu Reșița, scor 2-2. Tehnicianul echipei șelimbărene subliniază că primul loc este absolut meritat, după ce a echipa sa a condus mult timp clasamentul.

”Am primit gol în final, putea fi evitat, dar a fost un an greu, bun, în care după multă muncă și disciplină am ajuns acolo unde ne-am dorit, să fim pe locul 1 în clasament. Un loc absolut meritat, suntem echipa care are o singură înfrângere în acest sezon, din 15 etape, 11 am fost lideri, nu poate fi pus la îndoială locul nostru în clasament. Felicit băieții, ei au muncit enorm, a fost o perioadă grea, ultimele etape am avut probleme mari cu accidentările. Acest egal este un rezultat destul de bun, în sensul că ne menține pe primul loc și ne dă moral pentru sezonul de primăvară, Sper să atingem cât mai repede și din punct de matematic play-off-ul, trebuie realizat în aceste patru etape care au mai rămas de jucat, șansele sunt foarte mari.”

