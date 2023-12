CSU Sibiu a anunțat că a ajuns la un acord cu baschetbalistul american Jay Threatt, care a evoluat ultima dată pentru Rapid București.

Threatt (34 de ani) are 1.80 metri și evoluează pe poziția 1, cea de conducător de joc, urmând să îl înlocuiască în lotul lui CSU Sibiu pe australianul Kyle Adnam, cu care s-a reziliat recent acordul.

Threatt și-a început cariera universitară la George Mason, după care a jucat pentru Delaware State University. Primul angajament profesionist l-a avut în Islanda, după care în stagiunea 2013/2014 a jucat în Germania la Heidelberg. A mai bifat o stagiune în Finlanda, la BC Nokia, apoi a avut primul contact cu baschetul românesc, la CS Phoenix Galați. Au urmat experiențe în Ungaria la Sopron KC, în Franța la Denain ASC Voltaire, Poitiers Basket și Pau Orthez, în Lituania la Pieno Zvaigzdes, în Polonia la Stal Ostrow și Sponja Stargard, dar și în Grecia la BC Larissa. Sezonul 2022/2023 a fost început de Jay Threatt în Kosovo, la Golden Eagle Yili, echipă de care s-a despărțit după încheierea parcursului din FIBA Europe Cup. A trecut la FC Porto, pentru ca în martie să ajungă la Rapid București.

Pentru gruparea feroviară, Jay Threatt a bifat 15 partide și a avut cifre statistice de 9.9 puncte, 2.9 recuperări și 5.4 pase decisive.

”Decizia mea, bazată strict pe dorința antrenorului”

Noul conducător de joc va purta numărul 4 pe echipament și a anunțat că a venit la Sibiu la insistențele antrenorului Rinkevicius. ”Decizia mea s-a bazat strict pe dorința antrenorului. A fost foarte clar că dorește să mă alătur echipei și să ofer din ceea ce fac eu cel mai bine. Evident, am mai jucat în România și știu că Sibiul are unii dintre cei mai frumoși fani din țară, așa că va fi frumos să-i am alături de această dată” a fost prima declarație a lui Jay Threatt după ce a semnat cu BC CSU Sibiu.

Astfel, CSU Sibiu a realizat două transferuri în această iarnă și i-a adus pe americanii Marc Loving și Jay Threatt, după despărțirile de Adnam și Minchev. Cu un bilanț de 5-5, CSU este pe locul 4 în Conferința B după 1o jocuri și tremură pentru calificarea în Top 10, dar își propune să întoarcă situația așa cum a reușit sezonul trecut.

