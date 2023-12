FC Hermannstadt vrea să revină pe loc de play-off în Superliga și are nevoie de victorie în disputa cu Universitatea Craiova, meci programat duminică, de la ora 14.00, pe Stadionul Municipal.

Sibiul a avut cea mai lungă serie de invincibilitate în acest sezon de Superliga, 13 etape consecutive fără eșec, care s-au întrerupt runda trecută, la Oradea, 0-2 cu UTA, iar echipa pare a fi în pierdere de turație.

FC Hermannstadt este pe 7, cu 25 de puncte, la doar unul în spatele celor de la ”U” Cluj, aflați pe ultima poziție de play-off și are nevoie de puncte, pentru a rămâne în lupta pentru primele șase poziții. Joi, FC Hermannstadt a reușit în extremis o calificare în ”sferturile” Cupei, după un 1-0 tare chinuit la Chindia Târgoviște, reușita lui Bărbuț venind în ultimul minut de prelungiri.

”Craiova pare cea mai în formă echipă”

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu anunță că la fiecare meci echipa sa joacă la victorie. ”Tot timpul am jucat la victorie, chiar dacă de multe ori s-a întâmplat să fie meciuri egale, noi ne-am dorit să câștigăm, dovadă ocaziile pe care le-am avut. Am jucat la victorie, dar în unele meciuri am obținut un punct, poate meritat, poate meritam mai mult. Fiecare meci are istoricul lui, la momentul acesta Craiova pare cea mai în formă echipă, am înțeles că au ceva probleme la fundașii centrali, însă important e să dăm mai mult decât în ultimul meci, cu UTA, din punct de vedere al atitudinii, al concentrării. Va trebui să dăm totul pe teren, ne așteaptă trei meciuri foarte grele acum pe final de an, implicit cel cu Craiova, care este acum pe 2. Nu are cum să nu fie un meci dificil, Craiova are jucători de calitate, și în tur puteam scoate ceva, am avut o repriză secundă mai bună. Noi prin jocul nostru poate vom face ca Universitatea să nu mai pară așa într-o formă bună, am făcut meciuri foarte bune cu echipele bune al campionatului, puteam scoate mai multe puncte” a spus tehnicianul înainte de partida din etapa a 19-a din Superligă.

Universitatea Craiova a renăscut sub comanda lui Ivaylo Petev, ajungând pe locul 3, cu 32 de puncte. Din 11 jocuri oficiale între cele două grupări, doljenii conduc cu 8-2 la victorii. În tur, Universitatea a trecut acasă cu 1-0 de Hermannstadt și acum este într-o perioadă bună, în care adună puncte.

”Craiova pare mai bine organizată defensiv după venirea noului antrenor, din punct de vedere ofensiv se bazează pe individualități, au calitate mare. Acum cred că e mai echilibrată din punct de vedere defensiv-ofensiv” a analizat Măldărășanu.

