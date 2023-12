Viorel Teacă este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România. Invitat la „Podcastu’ lui Pope” a vorbit despre motivul care a dus la decizia de a-și da demisia din Poliția Română, după 27 de ani de carieră, dar și despre care a fost reacția familiei.



După o carieră de 27 de ani în Poliția Română, Viorel Teacă a decis să demisioneze în luna mai, moment în carea a anunțat printr-o postrae, pe pagina sa de facebook. La acel moment, spunea pentru Ora de Sibiu, că principalul motiv al demisiei era reprezentat de „trezirea la spiritualitate”. În cel mai recent interviu a mărturisit și alte motive care au dus la luarea acestei decizii.

„După ce am prezentat noua uniformă, m-a chemat singurul general din Poliția Română și m-a felicitat. Am devenit mai viral, am ajuns prea sus atunci, în opinia mea. Am ajuns prea sus ca și imagine. La scurt timp, am fost medaliat cu Medalia de Onoare a Ministerului Administrației și Internelor, chiar înainte să-mi dau demisia. Au fost și voci care spuneau că Teacă nu ar trebui să fie imaginea Poliției Române. Am simțit șicanările. Ele au devenit din ce în ce mai vizibile. M-am gândit bine, așa am văzut eu situația și am plecat”, a spus Viorel Teacă.

Cât despre susținerea din partea familiei, Viorel Teacă a susținut că a fost înțeles de soția sa. „Soția a zis faci ce vrei tu. Știa și ea despre ce e vorba și înțelesese ce înseamnă viața”, a spus fostul polițist.

