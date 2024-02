Peste 1.000 de taximetriști din toată țara protestează, miercuri, în Piața Constituției din Capitală. Printre aceștia se numără și 60 de șoferi din Sibiu care au ieșit în stradă pentru a cere o serie de modificări legislative în ceea ce privește transportul în regim de taxi și cel alternativ.

Zeci de taximetriști din Sibiu au plecat, miercuri dimineața, la București și au luat parte la protestul ce s-a desfășurat în Piața Constituției. Peste 1.000 de taximetre din toată țara au participat la manifestare. „Cred că sunt peste 1.400 de mașini. Este o imensitate albă-galbenă și în toată Piața Constituției nu mai este loc. Este plin de mașini din toată țara, din Satu Mare, Iași, Suceava, Brăila, Constanța, Timișoara, Arad, Botoșani, Gorj, Alba, Ploiești și din Cluj, cu cele mai multe mașini. Nu au fost incidente, este un protest civilizat. Am ajuns la ora 6 azi dimineață aici și vom părăsi la ora 15 Bucureștiul”, a spus un taximetrist sibian aflat în Capitală.

Taximetriștii sibieni vor să îmbunătățească serviciile

În municipiul Sibiu nu au loc proteste. Taximetriștii așteaptă răspunsuri de la Primărie, unde au avut o audiență zilele trecute. „Suntem în jur de 60 de taximetriști veniți din Sibiu. Protestul a fost organizat de o asociație de profil de aici și vizează reglementarea legii. În Sibiu nu va fi momentan un protest, fiindcă așteptăm niște răspunsuri în urma unei audiențe pe care am avut-o la doamna primar. Așteptăm rezultatele, fiindcă ne dorim o îmbunătățire a activității de taximetrie în Sibiu. Am cerut ajutorul primăriei pentru a îmbunătăți din mai multe puncte de vedere activitatea noastră. Noi nu suntem împotriva concurenței, nu avem nimic împotriva lor, ci ne dorim să nu fie nedreptate, să nu fie concurență neloială. Cu toții am făcut investiții, ne dorim ca șoferii să fie de o calitate bună în relația cu clienții, ne dorim să respectăm și să fim respectați. Și, mai ales, ne dorim să se respecte legea”, a adăugat sibianul, participant la protestul de miercuri din Capitală.

