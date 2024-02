Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, a anunțat, joi, în plenul ședinței extraordinare, că se lucrează la un proiect denumit „jurnalul județului” prin care cetățenii vor afla despre investițiile aflate în derulare, dar și cele viitoare.

Ruxandra Cibu, consilier USR, a arătat la ședința extraordinară a CJ de joi că au crescut sumele alocate în acest an pentru promovarea proiectelor derulate în județ și a precizat că speră ca banii să fie folosiți în scopuri electorale. „Am văzut că au crescut sumele pentru Agenda pentru Cultură, ceea ce e foarte bine. Am o rugăminte însă pentru cei care vor să folosească aceste evenimente în scopuri electorale, așa cum s-a mai întâmplat, în special pe cele din comune. Știm cu toții că e an electoral, dar o să vă rog să lăsăm totuși oamenii să se bucure de evenimentele lor și să nu mai umplem scenele pentru capital electoral așa cum am văzut că s-a întâmplat în anii trecuți. (…) Pe partea de buget de promovare am văzut că și acolo este o creștere importantă și iarăși vorbim de o zonă gri, dacă nu chiar neagră, pentru că nu întotdeauna sunt promovate proiectele, ci promovăm conducere, șefi care semnează hârtii. Văd că a fost crescut cu 85.000 lei bugetul, am ajuns la 321.000 lei. Coincidență, chiar în an electoral. Și vă rog pe această cale, să dăm cu toții dovadă de respect față de banii publici și față de cetățeni și să promovăm lucrurile pe care ei trebuie să le cunoască, nu să promovăm politicienii care candidează în 2024”, a spus Ruxandra Cibu.

Președinta CJ i-a răspuns că banii vor fi folosiți strict pentru comunicare și a anunțat, cu această ocazie, că se lucrează la un jurnal al județului. „Toate agendele sunt publice și toți consilierii și cine vrea și orice cetățean este invitat să participe la aceste evenimente pe care le facem pentru cetățenii din județ și nu numai. (…) Prin bugetul de comunicare asta se face, se comunică pe marginea proiectelor pe care Consiliul Județean le face. Sunt promovate proiectele. În acest an a fost majorat acest buget, pentru că modificările legislative din ultimele 2 luni din an ne-au împiedicăm să achităm toate sumele pe care le datoram pe comunicare. În plus, tocmai pentru a comunica acele proiecte de investiții, care sunt nenumărate, în derulare și care urmează să fie demarate, intenționăm să facem un jurnal al județului, cu care să mergem acolo unde avem investiții, pentru a-i anunța și informa pe cei care nu citesc în online, presă sau Facebook. Oamenii din zonă trebuie să știe că vom redirecționa accesul, cât durează investiția, ce se întâmplă acolo. Nu vă faceți griji, nu o să poată fi folosit electoral nici acest jurnal, pentru că la momentul acesta este la stadiul de idee, până ne organizăm, până îi dăm o formă, trece iunie când vor fi alegerile și trece campania”, a anunțat Daniela Cîmpean.

Ai aflat că