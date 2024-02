După remiza de duminică cu Petrolul, scor 0-0, antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a catalogat prestația echipei sale ca fiind cea mai slabă din acest sezon.

FC Hermannstadt și Petrolul au oferit unul dintre cele mai slabe jocuri ale sezonului și care s-a încheiat cu un just 0-0, după nicio ocazie notabilă.

”S-a jucat locul 6 și asta s-a văzut în jocul nostru, ambele echipe s-au anihilat, au jucat să nu piardă. Dacă am fi pierdut pe riscul nostru de a ataca mai mult, am fi plâns după un punct și s-ar fi întâmplat ca la Cluj. Prin prisma jocului, care nu a fost unul bun, mă mulțumește acest rezultat. A fost cel mai rău meci al nostru. Parcă am fost două echipe cărora le-a fost frică să nu piardă. Mi-aș fi dorit mai mult, la fel și băieții, dar atât am putut. În seara asta nu puteam mai mult. Am meritat doar un punct. A fost un meci de bătaie, în care miza și-a spus cuvântul. Trebuie să jucăm mai cu încredere și să luptăm până la capăt pentru a scoate maxim. Vrem în play-off cu toții. Este un campionat echilibrat, trebuie să avem încredere. Am jucat multe meciuri bine și am pierdut puncte, dar niciodată nu am câștigat jucând prost”, a spus Măldărășanu, la flash-interviul de la Digi Sport.

FC Hermannstadt a urcat pe locul 6 al clasamentului, cu 34 de puncte acumulate după 25 de runde.

